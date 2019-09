Karsten Warholm ble den andre norske utøvere gjennom tidene med totalseier i Diamond League da han leverte historiens nest raskeste 400 meter hekk i Zürich i forrige uke.

Fredag kveld er både Jakob og Filip Ingebrigtsen i favorittsjiktet på 1500 meter når de siste Diamond League-finalene gjøres unna i Brussel.

Men trenerpappa Gjert er klokkeklar på at det ikke blir en ny norsk seier.

– Sjansen er null, sier han til NRK.

Det skyldes imidlertid ikke at hans gutter ikke er i form. Problemet er at kenyanske Tim Cheruiyot har vært fryktinngytende sterk i år, noe han bekreftet med 1.43,11 på en 800-meter i Nairobi 22. august.

– Klør oss i hodet

– Det betyr at vi fartsmessig sett ikke er i nærheten, sier Gjert Ingebrigtsen som mener Cheruiyot er soleklar favoritt til å vinne Diamond League-finalen på 1500 meter.

NØKTERN: Gjert Ingebrigtsen tror sønnene løper fort, men ikke fortest, i Diamond League-finalen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Vi har sett nå at vi slåss om andre- og tredjeplasser, den første er såpass suveren at vi ikke har vært i nærheten av å true det, erkjenner han.

– Han er en vanskelig mann å slå, han er både utholdende og rask. Vi må bare prøve så godt vi kan. Vi klør oss litt i hodet for å finne ut hvordan vi skal slå ham i VM, men vi må bare prøve å bli bedre, sier Filip Ingebrigtsen.

Selv om brødrene fra Sandnes ikke skulle klare å holde følge helt til målstreken, kan det bli en historisk kveld i Brussel også for dem. Cheruiyot har nemlig bedt harene om en forrykende fart.

400 skal passeres på 54 sekunder, 800-passeringen skal være 1.50 og første 1000 skal gjøres unna på 2.17.

Det er i teorien verdensrekordfart.

– Norgesrekorden alltid truet

– Det kan være noen har snakket sammen og vil ha en fart som sikrer at hvis det går greit og forholdene er gode, så skal i hvert fall ikke åpningsfarten hindre ei tid langt ned på 3.20-tallet, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

For ordens skyld: Verdensrekorden innehas av Hicham El Guerrouj og er på 3.26 blank. Cheruiyot har en personlig rekord på 3.28,41.

UTFORDRE SEG SELV: Filip Ingebrigtsen håper å forbedre sin egen norgesrekord på 1500-meter. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Blir det et så raskt løp i Brussel betyr det at både personlige rekorder, og dermed også norgesrekorden, er innen rekkevidde. Filip har rekorden på 3.30,01. Jakob har en pers på 3.30,16

3.30-barrieren, som det har vært snakk om hele sesongen, kan brytes.

– Går det fort, tror jeg de skal være med og kjempe helt der oppe. Da er norgesrekorden alltid truet når de møter opp, sier Gjert Ingebrigtsen.

Opplegg for å løpe fort

I Paris for to uker siden stilte de stinne av trening. Likevel ble de nummer tre og fire med såpass sterke tider som 3.31,06 (Filip) og 3.31,33 (Jakob).

– Hva er sjansen for at 3.30-grensa blir brutt her?

– Den har vært ganske høy hver gang vi stiller til start, hvis vi ser tilbake på det. Og jeg tror ikke vi skal være noe dårligere enn det, sier Filip Ingebrigtsen.

– Nå har vi hatt et opplegg for i hvert fall å prøve å springe fort her, så gjenstår det å se hvordan det er, men vi håper det fungerer bra. Jeg har en følelse om at jeg er så klar som jeg kan få blitt, så får vi se hva det blir, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg forventer å se både Jakob og Filip litt mer offensive underveis enn vi er vant til. At de melder seg på litt tidligere og er à jour med de beste tidlig nok, sier Vebjørn Rodal.