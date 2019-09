Avtalene tyder på at noe er galt. Likevel blir det bare flere og flere av dem

Det var ikke slik et lån av en fotballspiller var ment å fungere.

I sommer gikk den brasilianske playmakeren Philippe Coutinho på lån fra Barcelona til Bayern München. Vanligvis inngås slike avtaler med unge talenter som trenger spilletid i mindre klubber.

Men 18 måneder tidligere hadde Barcelona kjøpt Coutinho fra Liverpool for 1,5 milliarder kroner, noe som gjorde ham til tidenes nest dyreste spiller.

Det kan virke sprøtt at Barça ønsket å leie ut en så kostbar spiller.

Men slike avtaler blir stadig mer normale i dagens fotball.

Erfaring for Ødegaard

Generelt sett lånes det stadig mer. Ifølge avisen The Financial Times utgjorde lån seks prosent av alle overgangene i de fem store europeiske ligaene – England, Spania, Italia, Tyskland, Frankrike – i 1992.

For et tiår siden hadde tallet steget til 20 prosent.

I år er det oppe i 29 prosent.

Mange av disse lånene er av unge spillere. Et godt eksempel er Martin Ødegaard. I en alder av 20 år anses ikke nordmannen som moden nok for å spille for Real Madrid, så de har lånt ham ut til Real Sociedad, en middels stor klubb i den spanske toppligaen.

VINN-VINN: Real Madrids Martin Ødegaard får verdifull erfaring ved å spille på Real Sociedad, og Sociedad får en talentfull spiller uten å kjøpe ham Foto: Jose Jordan / AFP

Med en slik avtale vinner alle parter. Real Madrid får gitt en ung spiller verdifull erfaring; Real Sociedad får bruke en talentfull spiller i to år uten å måtte betale overgangssum.

Denne logikken fungerer imidlertid ikke når vi snakker om etablerte spillere.

Profiler til låns

Coutinho er ikke alene om å være en stor profil på lån. Dette er åtte eksempler på spillere som signerte lignende avtaler i sommer.

Mauro Icardi (fra Inter til Paris Saint-Germain)

Alexis Sánchez (fra Manchester United til Inter)

Henrikh Mkhitaryan (fra Arsenal til Roma)

Tiemoué Bakayoko (fra Chelsea til Monaco)

Ivan Perisic (fra Inter til Bayern München)

Chris Smalling (fra Manchester United til Roma)

Davide Zappacosta (fra Chelsea til Roma)

Giovani Lo Celso (fra Real Betis til Tottenham)

Kun i ett av disse tilfellene finnes det en underliggende forklaring: Lo Celso dro til Tottenham på lån med avtale om at han vil bli kjøpt neste sommer.

Så hva med resten av navnene?

Disse trenger tross alt ikke erfaring. De er modne nok. De skal være gode nok nå.

I kort trekk ønsket klubbene dem bort for nesten enhver pris. Icardi pleide å være en av Europas mest ettertraktede spisser, men har kommet på kant med Inter, delvis gjennom sin frittalende kone Wanda, som også er hans agent.

BORT FOR ENHVER PRIS? Mauro Icardi kom på kant med Inter og ble lånt ut til Paris Saint-Germain Foto: Miguel Medina / AFP

Sánchez har gitt Ole Gunnar Solskjær hodebry ved å være den spilleren i United som både tjener mest og underpresterer mest.

Også de andre navnene er for dårlige for startelleveren.

Det gir mening å få dem bort. Treneren får trimmet stallen, direktørene får redusert lønnsutgiftene, og en unggutt kan ta spillerens plass.

Problemet er bare å bli kvitt spillerne.

Den europeiske eliten

Etablerte profiler er nemlig vanskeligere å selge enn noen gang. En del av årsaken er at det økonomiske landskapet har redusert antallet aktuelle kjøpere.

I de store europeiske ligaene har det dannet seg et knippe klubber med helt andre økonomiske forutsetninger enn resten. Disse kan i grove trekk navngis som Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid (Spania), Bayern (Tyskland), Juventus (Italia), PSG (Frankrike), Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, United og Manchester City (England).

Det finnes store variasjoner også mellom disse gigantene, men generelt sett kan de tilby betydelig høyere lønninger enn resten av klubbene i Europa.

Denne ujevnheten skaper problemer når de ønsker å selge. Barça ga Coutinho en fet kontrakt da de kjøpte ham. Skal han få ny arbeidsgiver, vil han neppe gå ned i lønn. Barça vil heller ikke tape for mye penger ved å selge ham billig.

Dermed er det i praksis kun 11 klubber – og i Coutinhos tilfelle enda færre – som har økonomien til i det hele tatt å vurdere et permanent kjøp, med mindre man tar med pengesterke lag i Asia og Midtøsten.

Får man ikke napp hos noen av disse, står man fast med en spiller man ikke trenger.

Og da er ofte et lån eneste utvei.

Risikable kontrakter

Et annet hinder kan være alderen. Om en spiller nærmer seg eller har fylt 30 år – som Sánchez, Mkhitaryan, Perišić – vet kjøpende klubber at spilleren går mot slutten av karrieren.

Å gi disse spillerne kontrakter over to og tre år innebærer dermed en stor risiko, fordi deres fysiske nivå vil dale i løpet av kontraktsperioden. I verste fall vil klubbene måtte utbetale ut store lønninger til en 33-åring som i praksis er ferdig på toppnivå.

Da er det heller lurere å låne spilleren, og forplikte seg til å betale lønninger i kun ett år.

I ekstreme tilfeller må klubben som låner ut spilleren, selv betale deler av lønnen. Ifølge avisen The Guardian står Inter «kun» for 190 millioner av de 430 millioner kronene Sánchez tjener i United.

BETALER FOR Å LÅNE UT: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United betaler mye av Alex Sanchez' høye lønn til tross for at Sanchez er utlånt til Inter Foto: Hannah Mckay / Reuters

Med andre ord betaler United nå Sánchez 240 millioner kroner for å spille for en annen klubb.

Men så lenge United ikke ønsker å bruke ham selv, er dette jo bedre enn å betale alt.

Lite å tape

Og for Inter kan det gi mening å ta sjansen på Sánchez. Chilenerens toppnivå er høyt, og om Inter kan få ham tilbake i godt slag, vil de få en toppspiller i én sesong uten å betale overgangssum.

I andre tilfeller, som med Coutinho, kan en klubb betale en liten sum for lånet i bytte mot en mulighet til å gjøre overgangen permanent for en avtalt sum året etter.

Slik sett kan lånet anses som en prøveperiode hvor klubben som låner, har lite å tape og mye å vinne.

Men det betyr ikke at disse lånene alltid er en positiv ting.

Dårlig tegn

De gjenspeiler tross alt kortsiktig tenkning. Klubbene som drives best, legger solide langtidsplaner. De som lykkes, trenger ikke å låne spillere.

Premier League er et godt eksempel. De to beste lagene for øyeblikket, Manchester City og Liverpool, har verken lånt ut eller inn etablerte spillere i sommer. De trenger ikke kriseløsninger, fordi de har bygget sine lag sten for sten ved hjelp av faste overganger.

Må man låne en spiller, antyder det at man ikke har fått på plass de permanente overgangene man trenger. Med mindre man har opsjon på kjøp, innlemmer man en brikke i laget som vil forsvinne ett år senere.

På en måte bygger man deler av laget på sand.

Dermed kan man si at utlån, som Coutinhos overgang til Bayern, kan være den beste løsningen i pressede situasjoner. Men det beste er som oftest om man ikke trenger dem i det hele tatt.