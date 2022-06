Avslører sykdom i laget før skjebnekampen: – Skaper litt uro

Børge Lund forlenger med Elverum

Hovedtreneren har valgt å signere tre nye år for Elverum Håndball.

– Jeg synes fortsatt Elverum er et veldig bra sted å være for min egen utvikling. Jeg synes vi sammen har utviklet oss mye over de to sesongene som har gått. Det er to år som egentlig føles litt som fem år, for det har skjedd så utrolig mye på den tiden jeg har vært her, sier Børge Lund til klubbens hjemmeside.

De to siste sesongen har endt med seriegull og NM-gull begge årene for Lund.