Avslører månedsvis med hjemmelekser: – Kan bli en fordel

Som en siste generalprøve før det smeller, spilte det norske landslaget en kamp mot Portugal bak lukkede dører.

En kamp de gikk seirende ut av – på flere måter.

For en hjemmelekse gitt av assistenttrener Ingvild Stensland kom trolig til nytte allerede før mesterskapet i Australia og New Zealand er sparket i gang.

LÆRER'N: Assistenttrener Ingvild Stensland (t.h.) delte ut hjemmelekser til landslagsspillerne før VM. Foto: Lise Åserud / NTB

Hemmelighetsfull

Like etter juletider, lenge før klubbfotballen hadde gått av sesong i flere land, fikk landslagsspillerne en hjemmelekse frem mot VM.

Det handler om noe som fort kan bli veldig aktuelt i et mesterskap – nemlig straffer.

– Vi har hatt en prosess gående i en stund. Prøve å være så forberedt som man kan på det som eventuelt kan vente dem i et VM. Da har de fått litt hjemmelekser og jobbet litt underveis, forteller Stensland til NRK.

Hun er likevel hemmelighetsfull rundt akkurat hva leksene har gått ut på.

– De har hatt en hjemmelekse de har gjort. Jeg skal ikke gå i så detalj på det. Det er for å spisse det inn på forberedelsene som skal skje. Det er ikke noe sånn «må score»-opplegg. De skal bare kjenne at de er komfortable og er godt forberedt.

– Det er en viktig del av å være forberedt til VM. Det kan komme straffesparkkonkurranser som kan bli viktig.

Øvde på United-keeperen

Flere av spillerne trekker godt på smilebåndet når NRK nevner «hjemmeleksene» de har fått av treneren. Mathilde Harviken avslører at de har jobbet med dette lenge.

– Vi har tatt en god del straffer siden jul og frem til nå, for å være ganske godt rusta for en eventuell straffekonk, sier Harviken.

På spørsmål om hva leksene har gått ut på, forteller hun litt mer enn Stensland.

– Det startet vel med at vi hadde 15 straffer i uka fra første til andre samling etter jul. Med fem ganger tre i uka. Etter den andre samlingen gikk det over til en straffe tre ganger i uka, for å spisse det litt mer, sier hun.

ØVDE PÅ KLUBBKEEPER: Vilde Bøe Risa terpet straffer med keeperen i Manchester United. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Disse leksene måtte de gjøre i sine respektive klubber. Manchester United-spiller Vilde Bøe Risa forteller at hun øvde seg på sin keeper i klubben. Hun sier det ble litt strengere da de gikk ned til én straffe:

– Da måtte du sette den, sier Risa til NRK.

Brukte straffeekspert

Men det er ikke bare terping på feltet som skal gjøre spillerne bedre fra krittmerket.

– Vi har hatt inne en spesialist på straffe, så det er veldig kult at vi øver så mye, sier Tuva Hansen til NRK.

Straffespesialisten det er snakk om er idrettspsykolog Geir Jordet, som blant annet har hjulpet Martin Ødegaard som mentaltrener.

FORNØYD: Tuva Hansen har lært mye av hjemmeleksene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi har hatt et par møter med han, og så kom han med tips og råd på hva som funker for ekspertene, de som er best på straffe. Jeg har lært veldig mye, og så er det jo bare øving. Øving gjør mester, så tror nok det funker, sier Hansen.

Sistnevnte kan også lagvenninne Risa skrive under på.

– Vi har trent på det over lang tid, i klubb og hatt fokus på det i forkant av precampen. Man kjenner at jo mer man øver, jo tryggere blir man. Jeg tror det kan bli en fordel hvis man havner i den situasjonen, sier hun til NRK.

Øving gjør mester (mot Portugal)

Så, da Norge møtte Portugal til en siste test før VM, fikk de også prøvd seg på straffer. Etter kampslutt – en kamp Norge vant – avholdt også lagene en straffesparkkonkurranse seg imellom.

Norge 4 – Portugal 2.

– Hadde vært kjipt om vi hadde tapt da, men vi gjør ikke det heller, sier Ingrid Syrstad Engen til NRK og ler.

GODT FORBEREDT: Etter all øvingen skal spillerne være bedre forberedt til en straffesituasjon. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det kan være bra det for å forberede seg på det scenarioet. Det kan fort skje i et mesterskap. Det er ikke dumt det.

Landslagsvenninne Risa er også glad for at hjemmeleksene hadde blitt gjort.

– Jeg føler meg tryggere når jeg går opp og tar det sparket. Det har vært en god læring egentlig, sier Risa