Avslører kollaps då han ville kopiere Bjørndalen og Svendsen

– Eg trur den erfaringa har gjort at et lyttar meir til kroppen min. Kanskje er det derfor eg følger magefølelsen og kroppsfølelsen meir enn timeplanen på trening, seier Thingnes Bø.

27-åringen herjar med lagkameratane på løpetrening opp bakkane i Vik i Sogn før sommar-NM på Voss. Tidlegare på samlinga knuste han alle med 20 treff og best langrennstid i testløpet.

Etter ein sommar der han har droppa økter og bretta ut om sitt utradisjonelle treningsregime, er det no han må vere hard med seg sjølv for å bli best også til vinteren.

Men sjølv om rekordmannen blir omtala som eit fysisk vidunder, enda starten på karrieren i ein langvarig kollaps.

– Katastrofe

Supertalentet Thingnes Bø gjekk rett inn på seniorlaget som 19-åring, men etter ei høgdesamling med Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen bar det rett på sofaen i fleire månader.

– Eg gjekk i bakken. Under eit testløp måtte eg legge meg ned på matta etter ståande skyting og avbryte. Då var det ingen veg tilbake, seier Thingnes Bø.

Det overivrige inntoget på seniorlaget i 2012 enda smertefullt.

– Eg kom til sommar-NM i september og var heilt katastrofe. Bare fysioterapeuten tok i låra mine kjente eg syra i muskulaturen. Ingenting fungerte, seier OL- og VM-vinnaren.

I MODUS: Johannes Thingnes Bø vann siste testrenn før NM, og er i god treningsform for tida. Slik var det ikkje første året han var senior. Foto: Carina Johansen

– Fekk svi

Det var trua på at han den gang kunne trene like heftig som storebror Tarjei, Svendsen og Bjørndalen i høgda som spolerte alt.

– Eg følgde Emil Hegle Svendsen og staka meg oppover bakkane i staden for å gå klassisk. Eg hang med Ole Einar og Lars Berger i rulleskiløypa, men beit nok over for mykje og fekk svi for det seinare.

– Det var ein god, gammaldags nybegynnarfeil, seier Thingnes Bø.

Ein langt på veg spolert sesong og treningsnekt frå september til januar blei lærepengen til seinare i karrieren.

– Viser styrke at eg ikkje har gjort det igjen

Vetle Sjåstad Christiansen, som også gjekk på ein lik smell eit år seinare, roser Thingnes Bø for lærdommen han tok på veg til toppen.

– Han kjente definitivt då kor mykje han tålte. Han lærte seg å ligge godt under grensa og vite kva som skulle til for å gå fort på ski. Ikkje få kudos for å trene mest eller for at treningsdagboka skulle sjå flott ut. Han visste akkurat kva som skulle til for å gå godt på ski og det er det som gjeld til sjuande og sist, seier Sjåstad Christiansen.

Også Thingnes Bø er usikker på kor mykje har hatt å seie for korleis han han har trena i ettertid, men er glad for at det ikkje har skjedd igjen.

– Eg skjønte at det ikkje er alltid bare er å pøse på. Det kan bli for masse. Eg har fått veldig respekt for å bli overtrena fordi du kan føle deg utruleg bra og testane er dei beste nokon gang. Plutseleg smeller det og du ryker på ein sesong utan å få gått skirenn.

Uansett har det gjort han bevisst på når han skal bremse treningsarbeidet for å unngå smellen.

– Det viser styrke at eg ikkje har gjort det i ettertid når eg har skjønt at kroppen min faktisk er mottakeleg for det, seier Thingnes Bø.