Avslører hemmeligheter fra skjult rom: Ble satt ut av Ingebrigtsen-samtale

Luke McCann satt spent i «Call Room» under EM i 2021. Det er her utøverne sitter skjult fra resten av stadion og venter før de skal ut og konkurrere.

Her gjøres de siste forberedelsene, man skal ut og krige, og stemningen kan være til å ta og føle på.

McCann var ekstra nervøs denne dagen. Kvelden før hadde startlistene for forsøksheatet i EM blitt klare, og han tenkte «ånei, Jakob løper i samme heat som meg».

Nå satt den irske mellomdistanseløperen ved siden av nordmannen i «Call Room». For å lette på stemningen og trykket, bestemte han seg for å slå av en prat.

– Jakob har en aura

McCann visste ikke om dette var det siste mesterskapet han fikk løpe i. Heller ikke om det var siste gang han fikk muligheten til å løpe mot Ingebrigtsen – en utøver han beundrer. Og grep sjansen:

«Hvordan får du det til å se så lett ut?», spurte McCann.

Ingebrigtsen begynte å le, og svarte:

«Fordi det er lett».

IRSK PROFIL: Luke McCann Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

– Han har en mentalitet som sier at «jeg er bedre enn alle andre». Han viser konsekvent at han er den best trente i verden. Og ja, han får det til å se lett ut fordi det er lett for han, forteller McCann om episoden i dag.

– Er han «cocky» eller er det selvtillit?

– Jeg mener at det er en forskjell mellom å være «cocky» og å ha selvtillit. Han har begge deler, sier 26-åringen og gliser.

McCann angrer ikke på at han grep sjansen og forstyrret stjerneløperen før løpet.

Ingebrigtsen kan skape frykt i «Call Room» på grunn av merittlisten sin, men alle trenger at situasjonen normaliseres og at spenningen dempes, mener McCann.

– Jakob har en aura. Så jeg tror noen er redd for å gå opp til ham for å slå av en prat.

– Men jeg behandler ham som alle andre. Og for å være ærlig, tror jeg det er det han ønsker. Han vil ikke være alene – en ensom ener på toppen. Han vil bare være en av gutta som reiser rundt og konkurrerer, sier iren.

Les også Ingebrigtsen fnyser av legendens radikale forslag: – Hvor skal man sette grensen?

Warholm: – Den verste du kan møte

400 meter hekk-løper Thomas Barr har sammenlignet «Call Room» med Gulag. Karsten Warholm kan også kjenne seg igjen den spesielle atmosfæren blant løperne før en viktig konkurranse.

– Da jeg var yngre, var jeg kanskje den verste du kan møte i «Call Room». En som bare syns at dette her er dritfett og er glad for å være der, ler han.

Med årene har han forandret seg, og knekt koden for hvordan man bør opptre i rommet. For der inne, i det skjulte, er det også et psykologisk spill som utspiller seg.

– Jeg ser jo etter alle muligheter til å vinne litt terreng, sier sunnmøringen om den mentale kampen som utspiller seg.

«CALL ROOM»: Warholm og Alison dos Santos under VM i Budapest. Foto: NRK

«Stram svettelukt»

For i Call Room slipper ikke trenerne inn. Allerede her er det utøver mot utøver, og man kan ta en liten seier på vei mot den store seieren.

– Der er du på ditt mest ensomme, for å bruke det ordet. Rett før du skal inn og løpe. Det bygger seg opp mye spenning. Det skjer ikke noe stygt der, på en måte, men det er en interessant studie hvordan man forholder seg til hverandre, sier Warholm.

– På hvilken måte vinner du terreng, da?

– Det er ikke slik at man nødvendigvis går inn for å spille ut noen, men det er nok der man er mest sårbar for å bli observert.

– Det mye forventninger, mye nerver, og det er ikke alle som klarer å skjule det heller. Det er lett å lese folk i «Call Room», forteller han.

Etter hvert som han har blitt eldre og forventningene har steget, har Warholm roet seg ned inne i rommet. Han også vet hva som står på spill som en av de aller største favorittene.

– Når du vet at dette løpet kommer til å definere karrieren din på en eller annen måte ... Slik det var for meg og konkurrentene mine i Tokyo-OL. Man kan kjenne litt stram svettelukt der inne, ja, smiler den olympiske mesteren.

Følg friidretts-EM på NRK. Første konkurransedag er fredag 7. juni, få full oversikt over programmet her.