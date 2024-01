I sin fyrste sesong som landslagsløpar har Juni Arnekleiv markert seg på strålande vis. Tredjeplass på sprinten i Östersund og fellesstarten i Ruhpolding er blant høgdepunkta for den talentfulle utøvaren, som også har tatt to stafettsigrar med lagvenninnene. I Anterselva laurdag kom nok ein siger da ho var med på sigerslaget på blanda stafett.

Der hadde Arnekleiv beste langrennstid på si etappe.

Ho meiner sjølv at ein viktig grunn til dei gode prestasjonane er sjølve skia ho går på. For dei har tidlegare høyrd til gullgrossisten Marte Olsbu Røiseland.

– Her står det «MO» for Marte Olsbu, seier Juni Arnekleiv og viser fram ein lapp på skia sine, før ho held fram:

– Det står det på alle skia mine eigentleg, men eg har også lyst til å vere med på skia, så eg har skrevet namnet mitt sjølv også, seier Arnekleiv og skrattar.

MEDALJEGROSSIST: Marte Olsbu Røiseland. Foto: NTB

Og det er ikkje utan grunn at ho vernar godt om skia ho no kan spenne på seg. For det er ofte lang kø for å få tak i dei aller beste skia i verdscupsirkuset.

Men på grunn av eit sjakktrekk Arnekleiv gjorde for nokre år sidan, så stod ho fyrst i køen da Røiseland sine ski vart tilgjengeleg. For da bytta Arnekleiv skimerke.

Tipsa av Tysklands trenar

Marte Olsbu Røiseland gav seg med skiskyting i mars 2023. Til saman vann ho 13 VM-gull og tre OL-gull. Og det er dei skia som alle dei gulla vart vunne på, Juni Arnekleiv no har fått.

– Eg bytta skimerke eit par år før Marte gav seg, slik at det ikkje skulle bli så openbert at eg ville ta over skia til Marte, seier Arnekleiv og skrattar.

– Men eg er veldig godt nøgd med det valet no, fortset ho.

– Var det nokon som tipsa deg om at du burde bytte skimerke?

– Ja, det var hennar kjære mann, som da var min trenar, Sverre Olsbu Røiseland.

TYSKLANDS TRENER: Sverre Olsbu Røiseland. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Han er no landslagstrenar for dei tyske skiskyttarkvinnene. Men på den tida var han trenar for det norske rekrutteringslandslaget der Juni Arnekleiv var.

– Eg hugsar at det var ein diskusjon på den tida om skia hennar da, og eg trur ikkje ho angrar på det valet no. Ho passar bra til Salomon-ski, seier Sverre Olsbu Røiseland til NRK.

– Du var med og trakk i trådane?

– Ja, det kan nok godt vere det ja, seier Røiseland med eit veldig lurt smil før han ler godt.

Skiskyttarkvinnene har i fleire generasjonar drevet med strikking når de kviler. Nå har NRK utfordra de for å sjå kven som eigentleg beherskar strikking best. Du trenger javascript for å se video. Skiskyttarkvinnene har i fleire generasjonar drevet med strikking når de kviler. Nå har NRK utfordra de for å sjå kven som eigentleg beherskar strikking best.

Stor forskjell

Det er ingen tvil om at sjølve skia kan gjere store utslag ute i løypa. Alle ski, og spesielt solane på skia, er litt forskjellige, og dei beste utøvarane har ofte fyrsteval når fabrikkane har produsert noko bra.

Og det å ha eit skikkeleg godt skipar er kanskje enda viktigare no, enn tidlegare.

– Sjølvsagt er det jo alltid ein fordel. Ski er viktig, konstaterer Sverre Olsbu Røiseland før han held fram:

– Vi ser jo det at når smøreteamet bommar litt på smørjing, så har ein ikkje ein sjanse. Og det er kanskje enda viktigare i år, når ein ikkje har fluorsmurning som kan utlikne nokre av forskjellane.

Denne sesongen er det innført forbod mot bruk av skismurning med fluor i seg. Fluor har hatt stor betydning for å få god gli på skia, og med forbodet betyr det at dei andre faktorane for god gli får større betydning.

Det kan med andre ord sjå ut som at 24 år gamle Arnekleiv byting av skimerke for fleire år sidan no har gjeve ho ein kjempefordel.

– Eg er veldig heldig som var neste i rekka der.

– Sjakktrekk?

– Ja, veldig, seier Arnekleiv og smiler breitt.