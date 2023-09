Avslører Gjerts kjærastmelding: – Fanken meg på tide

Narve Gilje Nordås drog rett heim til Jæren for å kople av etter eit sportsleg fantastisk, men utladande og turbulent verdsmeisterskap.

NRK møter 24-åringen nesten to veker etter han forlét VM-byen Budapest.

– Eg har gjort mykje gøy skal eg seie deg, gliser Nordås om tida på sørvestlandet mellom meisterskapen og dei 2000 meterane på fredag i Brussel.

– Eg har vore heime og lada batteria med dei nære og kjære rundt meg. Eg kjenner at det har gjort godt, forklarer han.

«Det var fanken på tide»

Under VM vart det avslørt overfor TV 2 at jærbuen har funne kjærleiken, som hadde «fylt eit tomrom eg ikkje visste eksisterte».

– Det er jo kjærasten sjølvsagt då. Og så er det familien, nære og kjære familien, fortel han om kven det var ekstra godt å komme heim til.

Nordås blir trena av Gjert Ingebrigtsen, og det blir stilt strenge krav til profesjonalitet – både på trening og i kvardagen elles.

TRENAR: Gjert Ingebrigtsen har vorte gitt mykje av æra for at Nordås i dag er ein toppløpar.

Men då Amors pil endeleg trefte blink, var det ikkje streng beskjed om å halde fokus på treningsarbeidet frå trenaren.

– Det første han sa var «det var fanken på tide». Det er litt det å ha noko å sjå fram til når ein kjem heim, smiler Nordås.

«Dønn tom»

Han vil for alltid stå innskriven i historiebøkene som bronsevinnar på 1500 meter frå VM i Budapest. Ei nærast usannsynleg bragd om ein ser på karrieren hans fram til det store høgdepunktet.

Men med store prestasjonar, kjem også auka merksemd. Fem løp på ni dagar, støy rundt akkrediteringa til trenaren og stikk i media tok på.

– Du har meir enn nok å klare å fokusere mot løpet og berre det, men når du får det på toppen av det heile så blir det mykje og det er vanskeleg å halde nasen vekk frå alt. Du får det jo servert i trynet til alle tider på døgnet, seier Nordås, som fortel at han var «dønn tom» då han endeleg fekk dra heim.

– Når du omsider kjem ut av den bobla, så er du heilt tappa.

– Ei utblåsing

Lørdag blir 24-åringen å sjå i Diamond League-finalen i Eugene. Der skal Nordås springe ei engelsk mil (1609 meter) for første gong sidan 2020.

2000-meterløpet i Brussel, der nordmannen enda som nummer seks, gav han dei nødvendige poenga som forlengjer sesongen.

– Eg kjende då eg gjekk utpå her at kroppen ikkje var heilt klar endå. Det lugga litt for mykje til at du kan seie at det var eit toppløp, seier han om eigen prestasjon.

Men Nordås kjenner at kroppen trong ein ordentleg konkurranse igjen etter litt avkopling på Jæren.

– No har eg fått ei lita utblåsing. No var det jo to veker sidan VM og det er lenge utan å springe løp. Det var godt å berre blåse igjennom systemet og komme igjennom heile den prosessen her. Så håpar eg å plassere meg høgare i Eugene, fortel han.