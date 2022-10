Avslører flere konflikter: Johaug truet med å bryte med landslaget

Det var på senvinteren 2018, da Johaug skulle tilbake etter den 18 måneder lange utestengelse fra idretten, at et nytt ukjent drama startet.

Det kommer frem i hennes selvbiografi «Hele historien», som slippes denne uken. En sponsorkonflikt gjorde at Johaug truet med å ikke returnere til landslaget.

– Det er faktisk den eneste gangen jeg virkelig har sagt fra ordentlig, sier Johaug til NRK og understreker at trusselen om å droppe landslaget var helt reell.

Ble forbannet

Grunnen til Johaugs trussel var at Norgesgruppen, som eide hennes sponsor Asko, var i ferd med å miste sin sponsoravtale med Skiforbundet til en av deres konkurrenter, handelskjeden Coop.

Selv hadde Johaug hatt et samarbeid med Asko gjennom hele karrieren, og Johaug hadde også et nært forhold til topplederen Torbjørn Johannson. Det var bare blitt tettere gjennom dopingutestengelsen.

Men nå kunne Johaugs avtale bli stoppet, nettopp fordi Coop og hennes sponsor var konkurrenter.

Therese Johaug møtte NRK før bokslippet av hennes selvbiografi. Foto: Nils Christian Mangelrød/NRK

Det skulle nå bli slutt på den særbehandlingen Northug hadde, som Coop-sponset utøver, i fem år utenfor landslaget. Han hadde fått lov til å satse utenfor landslaget i fem år. Og Norgesgruppen hadde som Skiforbundets sponsor uttalt at de godtok at en konkurrent sponset Northug.

Johaug reagerte knallhardt på at Skiforbundet nå var på vei til å vrake en sponsor som hadde støttet både henne og Skiforbundet lenge, spesielt gjennom to dopingsaker i norsk langrenn.

– Det var råtten spill slik jeg følte det. Slik gjør man bare ikke med folk som har støttet deg gjennom den vanskeligste perioden som Skiforbundet og i alle fall jeg hadde hatt. Jeg var klar på at enten går dere dit eller så går jeg ut og satser med Asko selv, sier Johaug.

I boken omtaler Johaug også hvordan hun fyrte seg opp i et møte med Espen Bjervig, som ble langrennssjef den sommeren. Å beholde Asko-avtalen var et udiskutabelt krav dersom hun skulle være på landslaget.

Vurderte ulike løsninger

Hun tror Coop skjønte at det ville være negativt for deres avtale dersom hun ikke kom tilbake på landslaget og at det ville blitt mye støy i media.

– Vi visste ikke at dette var satt som et ultimatum fra Johaug og et premiss for at hun skulle komme tilbake etter utestengelsen, skriver Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til NRK.

Han påpeker imidlertid at de godtok en klausul om at Johaug, Marit Bjørgen og Birigit Skarstein skulle få opprettholdt sine avtaler, dersom Coop ble ny sponsor for landslaget. De visste at de hadde et nært forhold til Johannson.

Til slutt fikk likevel ikke Coop avtalen med Skiforbundet.

Therese Johaug reagerte på at Skiforbundet vurderte å bytte ut en av sine mangeårige sponsorer. Det kunne få konsekvenser for Johaug også. Foto: Geir Olsen / NTB

Langrennssjef Espen Bjervig skriver i en melding til NRK at de i en tidlig fase av forhandlingene med Coop vurderte om det var mulig at utøverne med Asko-avtaler kunne beholde disse.

– Utover i prosessen opplevde vi at det ble feil å styre norsk langrenn ut fra særordninger for enkeltutøvere. Dette var også en del av totalvurderingen på avslaget fra Langrennskomiteen på å inngå en avtale med Coop.

Han påpeker at innspill fra blant annet utøvere var en del av denne prosessen.

– I alle samtaler med Therese var det god og tydelig dialog, og hun forholdt seg profesjonelt til saken, skriver Bjervig.

I boken skriver Johaug at det ergret henne at forbundet vurderte å bytte sponsor, selv om hun skulle beholde sin Asko-avtale.

Therese Johaug sammen med langrennssjef Espen Bjervig etter en av gullmedaljene under OL i Beijing sist vinter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Løsningen ble også at Skiforbundet inngikk en ny avtale med Norgesgruppen.

Johaug forteller at hun var tydelig underveis.

– Noen kamper tar jeg og noen gidder jeg ikke å ta. Men den kampen her var viktig for meg, sier Johaug.

Dette var en sak det var få som visste om. Johaug ville holde det internt.

Truet med renn-nekt

Johaug har imidlertid også selv blitt truet med å bli nektet å gå skirenn av Skiforbundet tidligere i karrieren.

I 2012 fikk hun klar beskjed fra daværende generalsekretær Stein Opsal om dette, dersom hun ikke skrinla satsingen på Johaug-sokker.

Skiforbundets klessponsor Swix hadde nemlig også eksklusiv rett til salg av sokker. Løpere på landslaget kunne dermed ikke starte opp konkurrerende virksomheter.

Johaug reagerte fordi Øystein Pettersen hadde lansert luemerke, og Kristin Størmer Steira hadde en avtale med Trimtex. Begge var i konkurranse med Swix. Johaug tror at de så på hennes satsing på sokker som mer seriøs.

Johaug på et bilde fra 2012. Det var i denne perioden hun var i konflikt med Skiforbundet om satsing på Johaug-sokken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Johaug fikk så det hun omtaler som en tordentale fra daværende generalsekretær Stein Opsal i Skiforbundet i et møte. Hun forteller at hun også fikk vite at hun kunne gå ut av landslaget dersom hun ville det.

– Jeg fikk beskjed om at dersom jeg gikk for Johaug-sokken så kunne de nekte meg å gå konkurranser for Norge. Og det var brutalt å høre som en 22 år gammel jente, sier Johaug og legger til:

– Jeg satt der og det bare haglet på. Jeg satt der og grein. Jeg følte meg veldig liten, sier Johaug.

Stoppet satsingen

Stein Opsal skriver i en SMS til NRK at de hadde en lengre prosess rundt sokkesatsingen. I et møte der flere fra hennes team, Johaug og Skiforbundet deltok, ga de tydelig beskjed om at de var tvunget til å reagere dersom planene ikke ble endret. For Skiforbundet hadde alt solgt rettighetene til en viktig sponsor.

– Dette var det eneste møtet Therese selv deltok i, og hun var tydelig ikke forberedt på sakens alvor, skriver Opsal.

Tidligere generalsrekretær i Skiforbundet Stein Opsal Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han forteller at de flere ganger anbefalte Johaug om å gå i dialog med sponsoren som hadde kjøpt rettighetene, for å finne en god løsning for alle.

Johaug-teamet søkte advokathjelp, men forbundet var ikke til å rikke. Da satsingen på sokker ble stoppet, ble det i stedet satset på hanskesalg. Det ble en stor suksess.

– Det viktigste for meg var karrieren min, og det jeg gjorde i skiløypene. Vi fant ut av det og lagde Johaug-hansken, som ble en kjempesuksess. Det endte godt selv om det buttet litt i starten der, sier Johaug.