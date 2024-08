Med tiden 7.17,55 skrev Jakob Asserson Ingebrigtsen friidrettshistorie i polske Chorzów søndag. Snart 28 år siden Daniel Komen løp 7.20,67 i italienske Rieti, 1. september 1996, smadret Ingebrigtsen verdensrekorden på 3000 meter.

På indre bane var en tidligere rival sentral i å hjelpe Ingebrigtsen. Ved hver passering skrek nemlig Marcin Lewandowski ut rundetidene, slik at nordmannen skulle ha så god kontroll som mulig.

Polske Lewandowski er nå med på å arrangere Diamond League-stevnet i hjemlandet, etter at han tidlig i Ingebrigtsens karriere var blant hans fremste konkurrenter. Blant annet tok Lewandowski bronse på 1500 meter i VM i 2019, like foran Ingebrigtsen.

– Min jobb var å stå på innsiden og heie ham frem. Jeg skrek rundetidene og motiverte ham. Det er det han liker, sier Lewandowski til NRK, før han så avslører ytterligere hjelp:

– Så du skal ha litt av æren for verdensrekorden?

– For å være ærlig, så skal jeg ha en litt større del av æren. Jeg var den som sørget for at han fikk nye piggsko, avslører Lewandowski.

– Fikset det midt på natta

Ifølge 37-åringen fikk nemlig Ingebrigtsen problemer med piggskoene kort tid før løpet.

Dermed måtte Lewandowski kaste seg rundt for å hjelpe hans tidligere rival. Det lyktes han også med til slutt.

– Jeg fikset det midt på natta. Han fikk nye sko til stevnet og han satte verdensrekord, sier Lewandowski med et stort smil.

TIDLIGERE RIVALER: Jakob Ingebrigtsen og Marcin Lewandowski hadde flere dueller på løpebanen. Her fra da Ingebrigtsen tok EM-gull på 1500 meter innendørs i 2021, foran Lewandowski. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Ingebrigtsens agent, svenske Daniel Wessfeldt, bekrefter historien.

– Det var jækla dramatisk i går kveld. Jakob dro til stadion for en lett treningsøkt og kjenne på banen. Da ble den ene piggskoen ødelagt. Det er en piggsko man ikke kan kjøpe hvor som helst, de er jo helt spesielle og unike, sier Wessfeldt til NRK.

– Så da ble spørsmålet hvor man får tak i en lignende piggsko. Da var de veldig hjelpsomme her i Polen. En i ledelsen kjente en som hadde en løperbutikk. Men det betyr jo ikke at de hadde de piggskoene, sier svensken, og fortsetter:

– De hadde ett par i akkurat hans størrelse. Butikken var stengt, men de fikk åpnet den i dag tidlig. Da fikk han (Ingebrigtsen) skoene til frokost.

Gjør grep for fremtiden

Wessfeldt sier han er usikker på hva Ingebrigtsen ville gjort om han ikke hadde fått inn de nye skoene.

– Jeg hadde vanskelig med å sove, for det hadde blitt et helvete, sier Wessfeldt.

– Dette er jo ikke sko som vanlige folk kjøper. Piggskoene er spesielle og han vil ikke hva som helst. Han vil ha den modellen han bruker, forklarer svensken.

Wessfeldt forteller at Ingebrigtsen fra nå av vil reise med to par piggsko, i tilfelle det ene paret blir ødelagt, for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

STJERNEAGENT: Daniel Wessfeldt har blant andre Jakob Ingebrigtsen og Armand Duplantis i stallen. Foto: BILDBYRÅN

Ble redd for varmen

Lewandowski er stum av beundring for Ingebrigtens prestasjon, som skjedde midt under en stekende sol i drøyt 30 varmegrader.

– Jeg visste at han var klar for verdensrekord, men da jeg så været, så ble jeg veldig redd. Det var helt sprøtt varmt. Jeg er sikker på at hvis det var kaldere, så kunne han løpt to-tre sekunder raskere, sier han.

Ingebrigtsen selv overrasket seg ved å slå verdensrekorden såpass kraftig. Lørdag mente han at et løp på 7.18 ikke ville skje i dette århundret, før han altså kom seg under den grensen allerede dagen etter: