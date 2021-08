Avslører detaljen som skulle finte ut Rai Benjamin: – Tror det virket

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg tror at i dag var en liten taktisk seier også, og det er ikke så vanlig på sånne løp, sier Warholm til NRK på pressekonferansen etter at han mottok OL-gullet på Olympiastadion i Tokyo tirsdag kveld.

Den overordnede taktikken var å kjøre så hardt fra start at resten av feltet rett og slett skulle slites ut. Men mot en så sterk rival som Rai Benjamin mistenkte de at det måtte noe ekstra til.

Alle som fulgte det historiske løpet der Warholm satte ny verdensrekord med 76 hundredeler, så at Benjamin nærmet seg Warholm ut på oppløpet. Men fra den siste hekken og inn, der amerikaneren på papiret er sterkest, var det den norske vikingen som stakk ifra.

Det som skjedde, var at Warholm skiftet fra 13 til 15 steg mellom de to siste hekkene – noe som kan ha gitt en dobbel positiv effekt.

– Det er fryktelig ekkelt å springe ved siden av en som bytter rytme. Så det var tanken. Jeg tror det virket, sier trener Alnes.

PÅ LIMPINNEN: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes mener Warholms endring av stegrytme før siste hekk gjorde Rai Benjamin akkurat så stresset at hekkepasseringen førte til brems. Foto: NTB

– Blir fort lurt

Han understreker at Warholm primært endret stegrytme fordi de mente det ville bringe ham selv raskest mulig til mål.

– Men det hadde en sideeffekt. Det er vanskelig å løpe ved siden av en som bytter rytme, sier Alnes.

– Hvorfor det?

– Du går jo som en metronom, du er stiv. Du har sett på fotball, de som løper med høy frekvens, det ser ut som de løper fort. Så det er ganske langsomme fotballspillere som er blitt genierklært på fart fordi beina går som trommestikker. Men fart er steglengde gange stegfrekvens. Når du er på sida og noen går med høy frekvens, så blir du fort lurt til å gjøre det, og da kommer ikke stegene dine til å stemme, sier treneren, som tror at nettopp det kan ha ført til at Benjamin tapte fart over den siste hekken.

Det samme bekrefter Warholm.

– Ved å skru på litt frekvens, kunne man få hjertet til å pumpe litt fortere for de andre og kanskje få dem til å gjøre noen feil. Det kunne tilsynelatende se ut som vi lyktes, sier han.

HISTORISK PALL: Rai Benjamin, Karsten Warholm og Alison dos Santos sørget for tidenes beste 400 meter hekk. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Hjernekraft

Warholm har lyktes med mye de siste årene. Han har vunnet to VM-gull, EM-gull – og nå OL-gull. Han har satt to verdensrekorder.

Han mener det primært handler om hard jobbing og kontinuitet på trening, men føler også at han og treneren også har de smarteste planene.

– Jeg liker i hvert fall å tro at jeg og Leif skiller oss ut med det vi gjør. Det er en del «brain power» i det vi driver med, sier han.

Etter OL må de også bruke denne hjernekraften til å skape ny motivasjon. For Karsten Warholm innrømmer at forberedelsene og gjennomføringen av OL har tæret på.

– Det har krevd mer av meg enn jeg noen gang trodde at jeg måtte gjøre for et OL-gull. Jeg tror ikke det er mange OL-gull som har krevd et så høyt nivå som den vi sitter med i dag, erkjenner han.

Brutale dager

– Jeg synes disse siste dagene har vært brutale for meg, egentlig. Det blir et lite spill også når konkurrentene er så jevngode og du vet at en liten feil eller en ting gjort rett kunne bikke den ene eller andre veien. Det er veldig slitsomt å alltid tenke på disse tingene, sier 25-åringen.

Etter å ha hatt resultatmessig framgang hvert eneste år, innser han dessuten at det blir krevende å toppe 45,94-løpet.

– Jeg tror både jeg og Leif må hjem og se litt på hva vi ønsker å gjøre videre. Samlingen er komplett, og vi har også nådd nivå som er helt sjukt. Så det må tenkes litt for å se på hva som kan gi sult videre, sier Warholm.

En motivasjonsdriver kan være å teste ut andre øvelser. Warholm har tidligere nevnt at han har lyst til å prøve seg på 800 meter.

På kort sikt vil han prøve seg på en 400 meter uten hekker. Det skjer ifølge TV 2 i Diamond League-stevnet i Lausanne 26. august.

– Hvis jeg løper som i dag, kan det gå grisefort. Men det å komme rett inn og gjøre det med den samme sulten som i dag. Men ei sånn tid som i dag er helt klart godt ned på 43-tallet, det tror jeg, sier Warholm.

– Jeg kunne ha lagt opp i dag

I så fall en tid som trolig også ville holdt til medalje på også den distansen i OL.

Selv om ikke Warholm kan svare definitivt på hva han skal satse på framover, kan i det minste sportsinteresserte nordmenn glede seg over én ting.

Han skal satse.

– Jeg kunne ha lagt opp i dag og vært fornøyd, men da hadde jeg ikke visst hva pokker jeg skal drive med her i livet, så jeg tror jeg kommer til å fortsette litt til, smiler han.