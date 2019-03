Avslører bakgrunnen for Ustjugovs VM-krise: Gallestein forårsaket store magesmerter

– Det startet i VM i Seefeld. Han fikk store problemer med galleblæren. Da han kom tilbake til Moskva sjekket han seg hos flere leger. De fant ut at det ble dannet steiner i galleblæren. Og hver gang han prøvde å gå fort, så fikk han sterke smerter i galleblæren, sier Markus Cramer til NRK – og legger til:

– Sesongen er over. De forsøkte å finne ut det de kunne på et tidlig tidspunkt, og om han kunne gå på medikamenter eller ta operasjon, for å fortsette sesongen. Men det var ikke mulig, sier Ustjugovs nærmeste støttespiller i det russiske laget.

Dermed har Ustjugovs VM-fiasko på mange måter fått en forklaring. Han stod over en rekke løp og kollapset fullstendig på sisteetappen på stafetten.

TRENER: Markus Cramer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Så nå blir det operasjon?

– Ja, vi tror det går mot det, svarer Cramer.

Intense smerter

Årsaken til såkalt gallestein, ifølge helsenorge.no, er at galleblæren som henger under leveren, lagrer fordøyelsesvæske som kalles galle. Den hjelper kroppen å fordøye maten. Men noen ganger blir fordøyelsessaften for tykk og det utkrystalliseres som gallestein.

Gallestein kan, ifølge helsenorge.no, være små som sandkorn eller stor som en golfball og det er først når gallestein blokkerer gallegangen at de kan forårsake en intens og krampaktig smerte.

Det første anfallet kan være skremmende fordi smerten er så sterk.

Aleksandr Bolsjunov opplevde også Sergej Ustjugov på nært hold i Seefeld.

– Med tanke resultatene hans i VM, så var han ikke i sin beste form på grunn av mageproblemene, sier Bolsjunov, og svarer følgende på spørsmål om hvordan han ser på lagkompisens sesong totalt sett.

I KLAMMERI: Klæbo og Ustjugov. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen god sesong

For Ustjugov setter problemene med galleblæren et endelig punktum for en svak sesong. Russeren var spådd å virkelig utfordre de norske gullhåpene i Seefeld, men fikk en dårlig start på 2018/2019 da han brakk tommelen i oktober. Han gikk ikke et verdenscuprenn før Davos i midten av desember.

Men på andre Tour de Ski-etappen i Toblach vant Ustjugov 15 kilometeren. Han ble til slutt nummer to sammenlagt bak Klæbo.

– Sergej er lei seg nå. Lei seg fordi han har fått disse problemene og fordi han ikke kunne fullføre sesongen med noen gode resultater i verdenscupen. Det har ikke vært noen god sesong for ham, sier trener Cramer og sukker.

– Med en brukket finger og alle de problemene, hva kan du gjøre? Det er ikke hyggelig. Jeg håper vi klarer å stake ut en ny og god kurs for neste sesong, sier han.