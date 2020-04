Avskjedshilsen til danskene

Åge Hareide takker for all støtte i sin avskjedshilsen til den danske fotballfansen.



– Jeg vil takke for alle fantastiske tilbakemeldinger til meg og laget. Det trenger vi i disse koronatider. Jeg håper at dere vil fortsette med å støtte opp om Danmark, landslaget og Kasper Hjulmands jobb. Det er meget, meget viktig for meg at dette fortsetter og at Danmark kan bite fra seg i den neste turneringen. Helt til slutt: Pass på dere selv! sier Hareide i en videohilsen lagt ut av Danmarks Fotballforbund.



66-åringen ble ansatt som Danmarks landslagssjef i fotball i 2016 og ledet laget i 42 kamper. Kun tre av dem endte med tap.

Åge Hareide tok de rødhvite til EM-sluttspillet som skulle ha vært arrangert blant annet i Danmark i sommer.



Siden mesterskapet er flyttet til neste år, blir det uten Hareide som trener. Nevnte Hjulmand er den som overtar jobben etter sunnmøringen.