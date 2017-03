Avlyste finaleomgangen: – En merkelig avslutning på sesongen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var en merkelig avslutning på sesongen, kommenterte Christian Nilssen.

Det ble en merkverdig avslutning på sesongen i verdenscupen. Etter åtte hoppere i finaleomgangen ble rennet stoppet for en liten periode på grunn av mye vind.

– Satte bare strek

Plutselig dukket FIS' rennsjef Walter Hofer opp i TV-kameraene og ga uttrykk for at finaleomgangen var avlyst. Da hadde juryen fått nok av vinden og resultatet fra første omgang ble stående, noe som sikret Stefan Kraft seieren med sitt hopp på 250 meter.

– Peter Prevc virket veldig overrasket over det, kommenterte Nilssen, da kameraene viste en litt forvirret slovener på toppen.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen ble overrasket over beslutningen da den kom, men mener den er riktig.

– Om du ser på flaggene som er på toppen ser du at det er riktig. Det kommer masse vind, selv om monitorene, som er lavt nede i bakken ikke viser det, så har vi sett at utøverne her går høyt. Nesten over vindseilet. Da tør ikke juryen å ta sjansen på noe som helst, fortalte Remen Evensen, og fortsatte:

– Da satte de bare strek. De har sikkert værmeldinger som tyder på at dette bare skal bli verre utover dagen, sier NRKs hoppekspert.

Også den norske landslagstreneren Alexander Stöckl var enig i avlysningen.

– Jeg synes det var helt greit. Det blåste bare mer og mer sidevind, forteller Stöckl til NRK.

Se det som ble vinnerhoppet til Stefan Kraft.

Hyller Kraft: – Sterk i hodet

Kraft vant sesongens siste renn foran Andreas Wellinger og Noriaki Kasai. Østerrikeren vant også verdenscupen sammenlagt foran Kamil Stoch og Daniel André Tande. Kraft har vært suveren, spesielt i siste del av sesongen.

– Han har vært klart best. Han vinner både rennet og verdenscupen fortjent, forteller Remen Evensen.

NRKs hoppekspert er tydelig på hvorfor Kraft er så stabil og god i bakken.

– Han har funnet den perfekte balansen mellom utstyr og teknikk. Han er sterk i hodet og leverer gang på gang. Det er ikke ofte vi ser han bomme skikkelig, forteller Remen Evensen.

Robert Johansson ble beste nordmann på en 7.-plass i dagens renn.