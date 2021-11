Avlysningen splitter Ski-Norge: Krav om endring skaper irritasjon

– Både Emil og jeg er lystne på å gå en skøytesprint her i helga, så vi skulle gjerne sett at det ble det på søndag, sier Sindre Bjørnestad Skar til NRK.

Han var blant dem som både skulle teste formen og vise seg fram i fredagens fristilsprint i den nasjonale langrennsåpninga på Beitostølen. Han ønsker at søndagens 15 km fristil nå blir erstattet med en sprint.

Landslagskollega Emil Iversen bekrefter at han er av samme oppfatning.

– Jeg vil heller gå sprint enn 15 km skøyting jeg også. Det er lenge siden jeg har gått skøytesprint, og det er en sprint i verdenscupen Ruka allerede neste helg, der jeg har lyst til å kjempe om pallen. Da tror jeg det er veldig bra å få godt en prolog og kanskje et heat eller to, sier han.

Tema før avlysningen

Fredagens avlysning kom ikke overraskende, ettersom den kraftige vinden var forhåndsvarslet. Derfor dukket spørsmålet om eventuelle endringer for resten av helga opp på torsdagens lagledermøte.

Der gjorde rennleder Torbjørn Broks Pedersen det klart at endringer var uaktuelt, på grunn av det totale rennprogrammet – som også består av paraklasser og kombinert.

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund sier imidlertid til NRK at han er åpen for innspill.

– Hvis det er et massivt ønske om endring, må vi sette oss ned og diskutere om det er mulig. Det vil handle om både TV-tider og om det er teknisk mulig å gjennomføre. Men foreløpig har ikke jeg fått et sånt ønske, og akkurat nå har vi nok med å redde løypene fra massiv snøsmelting, sier han.

Redaksjonssjef Anders Sårheim sier at NRK er positive til å endre øvelsesprogrammet.

TRÆR I LØYPA: Her skulle det fredag formiddag ha vært skirenn. Bildet viser hvorfor det ikke ble noe av. Foto: Morten Stenberg / NRK

– Veldig få muligheter

En sondering NRK har gjort, viser at arrangørene trolig vil få nettopp dette ønsket fra flere enn Iversen og Skar.

Ola Kvisle i Team Norconsult er klokkeklar på at OL-øvelsene 15 km klassisk og sprint i fristil bør prioriteres på Beitostølen, på bekostning av 15 km fristil.

– Det er veldig få muligheter for utøvere utenfor landslaget til å vise seg frem. Det er en sprint på Gålå neste helg, men da er jo landslagsløperne i Ruka på verdenscup. Selv om du vinner på Gålå, vil landslagsledelsen kunne si at landslagsløperne kunne ha slått deg, påpeker han, og fortsetter:

– Det er Beitostølen som er muligheten til å vise at man kan slå landslagsløperne. Vinner du her, kan du si at du er best i Norge den dagen. Derfor er det viktig at det blir sprint for at løperne utenfor landslaget skal få en fair sjanse til å gå seg inn i verdenscupen.

MISTER MULIGHETEN: Elena Rise Johnsen var blant dem som hadde ambisjoner om å yppe seg mot landslagsløperne på Beitostølen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Vil ha sprint

I Elena Rise Johnsen og Thomas Helland Larsen har Kvisles lag to løpere som hadde ambisjoner om å banke på verdenscupdøra, og dermed potensielt også melde seg på i OL-diskusjonen.

Mads Madsgård i Konnerud IL, klubben til Kristine Stavås Skistad, ønsker også sprint søndag.

– Vi reiste hit med håp om at det skulle bli både sprint og distanserenn. Vi har diskutert dette i trenerteamet, og hvis vi har mulighet til å påvirke, synes vi det er rettferdig for totaliteten av løpere at det blir et distanserenn og et sprintrenn, sier han til NRK.

Også Team Telemark bekrefter at de ønsker at den avlyste sprinten flyttes til søndag.

– Blir irritert

Men ikke alle ønsker det. Fredag formiddag ser diskusjonen ut til å splitte Ski-Norge.

Eivind Arne Bjaaland, som er trener i regionlaget Team Elon Vest, var den som spurte om mulighetene for endring på torsdagens lagledermøte.

– Jeg ville ha en avklaring da rundt hva de ville gjøre hvis sprinten ble avlyst. Svaret var at det ikke var mulig å endre, så da har vi forberedt oss på det. Hvis de begynner å endre nå, blir jeg irritert. Jeg gidder ikke at det blir mye fram og tilbake rundt dette, sier han til NRK.

VIL IKKE PÅVIRKE: Langrennssjef Espen Bjervig mener det ikke er opp til landslagsledelsen å mene noe om hvilke distanser som skal prioriteres på Beitostølen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kristian Skrødal i regionlaget i Midt-Norge er av samme oppfatning.

– Det er synd at dagen ble som det ble, men det er bra om programmet står, slik at vi får forutsigbarhet. Men selvfølgelig er det todelt, sier Skrødal.

Langrennssjef Espen Bjervig opplyser at man fra landslagshold har valgt å ikke ha en klar mening.

– Vi diskuterte dette i går kveld og ble enige om at her skal vi sitte stille og rolig og la regionlag og klubber og så videre komme med sin mening rundt dette. Jeg synes Beitostølen er et så viktig renn for veldig mange andre enn akkurat landslagene, så jeg tenker at dette skal det vi populært kaller Ski-Norge få melde inn hva de ønsker, sier Bjervig til NRK.

Ser mørkt ut

Rennleder Torbjørn Broks Pettersen sier at en endring i praksis vil være svært vanskelig.

– Vi har seks konkurranser lørdag og seks søndag. To ganger langrenn, to paraklasser og to kombinertrenn. Og vi har en tidsramme fra ni til rundt 15.10 med gode nok lysforhold. Skal vi ha langrennssprint lørdag eller søndag, så sprekker det tidsskjemaet, sier han.

– Er det umulig å få til?

– Ingenting er umulig, men vi kan ikke avlyse åpningen av para-VM eller kombinert, og vi kan heller ikke ha konkurranser i halvmørke lysløyper, fastslår rennlederen overfor NRK.

Dermed ser det bokstavelig talt mørkt ut for konkurranselystne sprintere på Beitostølen.