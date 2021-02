Avlyser 26 verdenscuprenn i Norge

– Konsekvensen av dagens beslutning i regjeringen er at det ikke blir verdenscuprenn i Norge i mars. Vi har en frist overfor FIS på 30 dager, og den har vi allerede overskredet, sier han til NRK.

– Det gjelder i alle idretter?

– Det gjelder i alle idretter og alle grener.

I et regjeringsmøte torsdag ble det klart at de ikke kunne gi noe klart svar på om de vil gi utenlandske utøvere karantenefritak i mars.

Det er en beslutning som faller skipresidenten tungt for hjertet.

– Vi har respekt for regjeringens beslutning, men vi mener jo at vi kunne arrangert de verdenscuprennene innenfor trygge og gode rammer. Det mener vi fordi verdenscupen har vært arrangert i 13 land, 66 ulike destinasjoner og det har fungert veldig bra.

Vil komme med ny beslutning før mars

– Vi er i en veldig krevende situasjon, vi ser at det muterte viruset sprer seg også i Norge, så vi har respekt for regjeringens avgjørelse, men er selvfølgelig skuffet, sier Røste videre.

Fakta om verdenscuprenn i Norge Ekspandér faktaboks Dette er verdenscup-rennene som etter planen skal arrangeres i Norge denne vinteren: Alpint i Kvitfjell (2): 6/3: Utfor menn 7/3: Super-G menn Langrenn i Holmenkollen (4): 12/3: Sprint klassisk kvinner og menn 13/3: 30 km fri teknikk kvinner 14/3: 50 km fri teknikk menn Hopp i Holmenkollen (5): 12/3: Kvalifisering menn 13/3: Lagkonkurranse menn, kvalifisering kvinner 14/3: Kvinner og menn Lillehammer (7): 12/2: Kvalifisering kvinner

13/2: Kvinner, liten bakke

14/2: Kvinner, stor bakke 15/3: Kvalifisering kvinner og menn 16/3: Kvinner og menn Trondheim (4): 17/3: Kvalifisering kvinner og menn 18/3: Kvinner og menn Vikersund (3): 19/3: Kvalifisering menn 20/3: Lagkonkurranse 21/3: Menn Kombinert på Lillehammer (4): 12/2: Kombinert kvinner

13/2: Kombinert menn

13/2: Kombinert kvinner

14/2: Kombinert menn Kombinert i Holmenkollen (2): 13/3: Kombinert menn 14/3: Kombinert menn Skiskyting i Holmenkollen (6): 18/3: Sprint kvinner 19/3: Sprint menn 20/3: Jaktstart kvinner og menn 21/3: Fellesstart kvinner og menn.

Grunnet økningen i smittetilfeller og innførselen av muterte virusvarianter fra Sør-Afrika og Storbritannia stengte regjeringen grensene i Norge. Dette betydde også at utenlandske idrettsutøvere som i utgangspunktet skulle delta i konkurranser i Norge ikke fikk komme inn i landet.

– Vi har gitt et klart svar i dag; det blir ingen unntak frem til 1. mars. Det gjelder for alle sektorer i hele Norge. Vi har bare unntak for helsepersonell og andre samfunnskritiske arbeidsplasser, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

Han sier de er klare over at verdenscuprennene kan bli avlyst eller flyttet dersom FIS ikke får et tydelig svar tidsnok. De vil prøve å komme med et tydeligere svar på om verdenscuprennene kan arrangeres med utenlandske utøvere, men kan ikke komme med en dato for det nå.

Jansrud mener det er mulig

– Først og fremst er det kjipt for oss utøverne. Spesielt for vi norske utøverne som har én arena å vise oss frem på, og det er Kvitfjell, sier Kjetil Jansrud.

Han kjører alpin-VM i Cortina, og mener det burde være mulig å arrangere renn i Kvitfjell, hvis man ønsker det.

– Det kommer an på hvor løsningsorientert man ønsker å være. Det blir ikke fritak fra innreisekarantenen, men vi har jo mer enn ti dager til Kvitfjell, så hvis folk drar rett fra VM og er i ti dagers karantene og er i en boble, for eksempel i Kvitfjell, får vi muligheten til det. Det er ikke jeg som tar avgjørelsen, men det finnes en mulighet der.

Han synes ikke synd på seg selv, og er klar på at han vet de ikke er samfunnskritiske, men Jansrud påpeker at det kan få følger for enkelte hvis det ikke blir noe renn.

– For mange er det en jobb hvor konsekvensen for ikke å utføre arbeidet sitt har litt økonomiske følger. Da snakker jeg ikke om de beste i verden, men de bak der også.

Ba om beslutning i dag

Norges Skiforbund har bedt om at utøverne skal få tillatelse til å omgå reglene, slik at Norge får arrangert internasjonale konkurranser i Norge. Om det skulle bli utfor i Kvitfjell, femmil i Holmenkollen og skiflyvning i Vikersund i mars var dermed opp til styresmaktene i Norge.

Torsdag ble det klart at Skiforbundet har bedt om et verdenscup-ja fra regjeringen nå. Ellers kan de ikke arrangere de 26 rennene som er planlagt i Norge i løpet av mars, da det internasjonale skiforbundets (FIS) regelverk ikke tillater at Norge venter lenger med svar på om de kan arrangere rennene.

21. februar ga regjeringen unntak for karantene- og innreisebestemmelsene slik at det skulle bli mulig å arrangere verdenscup i ski nordiske grener og skiskyting.

Begrunnelsen var det strenge smittevernregimet før, under og etter rennene.

Innreiseforbudet som ble varslet kort tid etter satte en effektiv stopper for idrettsunntaket inntil videre.