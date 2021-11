Avis: United ønsker seg Rodgers

Lokalavisen Manchester Evening News, som vanligvis er tett på Manchester United, skriver at klubben har bestemt seg for et trenerskifte og at Leicester City-trener Brendan Rodgers er deres foretrukne kandidat.

Ifølge avisen er det likevel uklart når klubben har til hensikt å sparke Ole Gunnar Solskjær. Rodgers har kontrakt med Leicester til juni 2023.

Rodgers kom til Leicester fra Celtic i februar 2019 og klubben vant sin første FA-cup noensinne i mai. I 2012 ble han ansatt som ny manager for Liverpool FC etter Kenny Dalglish, en jobb han hadde til oktober 2015.