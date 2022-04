Vinjerui vil bli landslagssjef

Jostein Vinjerui har søkt på ein av de ledige jobbane som landslagstrenar for Noregs langrennskvinner.

Vinjerui har vore landslagstrenar for Storbritannia i fem år. I ein SMS til NTB tysdag opplyser Vinjerui at han ønsker å bli Noreg-sjef. Fristen for å søke gjekk ut måndag.

Vinjerui har trent det britiske landslaget saman med Hans Kristian Stadheim. Det er ikkje kjent om også Stadheim har søkt jobben i Noreg. NTB har ikkje lykkast å få tak i ham tysdag.

Ole Morten Iversen gir seg som kvinnetrenar etter inneverande sesong og må blir erstatta. Heller ikkje hans assistent Ola Vigen Hattestad blir med vidare.

Det har ikkje lykkast NTB å få ein kommentar frå langrennssjef Espen Bjervig om kor mange som har søkt på de ledige jobbane.

– Den nye sesong startar 1. mai, og vi pleier å lansere laga rett i forkant av det, sa Bjervig til NTB i slutten av mars.

Det er allereie klart at Eirik Myhr Nossum held fram som trener for allroundlaget til herrane, og at Arild Monsen held fram som sprinttrenar. Begge held fram til etter ski-VM i Trondheim i 2025.