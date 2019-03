Avis hevder United kjøper Solskjær

Ifølge The Mirror og The Sun blir Ole Gunnar Solskjær tilbudt Manchester United-jobben ved sesongslutt, og da kan Molde vente seg en pen sum. Avisene melder at det ikke skal foreligge noen avtale om kompensasjon, men at United vil tilby i underkant av 70 millioner kroner for å belønne den norske klubbens gode samarbeid og forståelse i forbindelse med overgangen. NRK har vært i kontakt med Molde-direktør Øystein Neerland, som ikke vil kommentere saken.