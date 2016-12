– Vi venter på et svar fra FIS nå, på om de kan starte. Situasjonen er ikke bra, for vi vet ikke hva som skjer, sier Aleksander Legkov og Jevgenij Belovs tyske langrennstrener, Markus Cramer, til NRK.

VENTER: Aleksander Legkov og Jevgenij Belovs trener, Markus Cramer, håper utøverne hans får lov til å starte Tour de Ski. Foto: Anders Skjerdingstad, NRK

De russiske langrennsstjernene Legkov og Belov har sammen med fire andre russiske løpere blitt midlertidig utestengt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) i forbindelse med doping under Sotsji-OL. Duoen engasjerte så en tysk advokat for å få opphevet utestengelsen før Tour de Ski.

Første øvelse er i morgen, lørdag, med prolog for både kvinner og menn i sveitsiske Davos. Det haster med andre ord å bestemme om Legkov og Belov nå likevel får tillatelse til å konkurrere.

– Vi må levere startlistene klokken 14.30, så jeg tror telefonlinjene mellom utøvernes advokat og FIS koker nå. Jeg håper de får lov til å starte, men vi vet jo ikke, sier Cramer.

– Avgjørelse i dag

FIS bekrefter at de arbeider hardt med å avgjøre russernes skjebne.

– Jeg kan ikke gi noe svar på dette akkurat nå, fordi dette diskuteres nå i dag. Det kommer en avgjørelse i løpet av ettermiddagen eller kvelden, og vi vil informere alle om utfallet da, sier generalsekretær i FIS, Sarah Lewis, til NRK.

Ingen av de utestengte russiske langrennsløperne er i sveitsiske Val Mustair. Det bekreftet Cramer etter den russiske treningen fredag formiddag. Han forteller at både Legkov og Belov er i østerrikske Obertilliach, hvor de trener og venter.

– De kommer med en gang, hvis de får lov til å starte.

Tour de Ski 2016/2017, herrer Ekspandér faktaboks 31. desember: Sprint, fri teknikk 1. januar: 10 kilometer klassisk, fellesstart 2. januar: hviledag 3. januar: 20 kilometer, fellesstart med skibytte 4. januar: 15 kilometer fristil, jaktstart 5. januar: hviledag 6. januar: 10 kilometer fri teknikk, individuell start 7. januar: 15 kilometer klassisk, fellesstart 8. januar: 9 kilometer fri teknikk, jaktstart (opp alpinbakken)

Tour de Ski 2016/2017, kvinner Ekspandér faktaboks Dette er programmet for 2016/2017-sesongens utgave av Tour de Ski for herrer: 31. desember: Sprint, fri teknikk 1. januar: 5 kilometer klassisk, fellesstart 2. januar: hviledag 3. januar: 10 kilometer, fellesstart med skibytte 4. januar: 10 kilometer fristil, jaktstart 5. januar: hviledag 6. januar: 5 kilometer fri teknikk, individuell start 7. januar: 10 kilometer klassisk, fellesstart 8. januar: 9 kilometer fri teknikk, jaktstart (opp alpinbakken)

Fikk brev før jul

Cramer røper at utøverne fikk beskjed om at de var midlertidig utestengt i et brev den 22. desember. Da var de på høydesamling i italienske Toblach.

– Det er jo galskap, når man plutselig får et brev like før jul om at man er utestengt. Det var tøft for hele laget. Det ble ingen god forberedelse til Touren, for det var vanskelig å tenke på trening, men jeg håper alle klarer å fokusere når det starter, sier Cramer, som ikke vil spekulere i om utøverne hans gjorde noe ulovlig under OL i Sotsji for snart tre år siden.

– Jeg vet ikke noe mer enn noen andre, men min personlige mening er at det som skjer med dopingtesten etter at den er avlevert og signert for, ikke er utøvernes ansvar. De har ikke levert en positiv test.

Norges landslagssjef, Vidar Løfshus, håper de russiske utøverne blir rettferdig behandlet.

– Hvis det viser seg at de er uskyldige, så håper vi de starter. Man er uskyldig til det motsatte er bevist. Men jeg håper på en ordentlig og grundig behandling i FIS, sier han.