Avaldsnes seiret i målfest 

Overtidsdrama i Roma: Uavgjort i storkamp

Tilskuerne på Stadio Olimpico måtte smøre seg med tålmodighet da Roma og AC Milan møttes i den italienske hovedstaden lørdag kveld.

Men de som ventet, ventet ikke forgjeves.

På overtid tok det nemlig fyr. Fire minutter på overtid scoret Tammy Abraham for hjemmelaget og de fleste trodde nok at engelskmannen kom til å bli matchvinner. Men tre minutter senere, syv minutter på overtid, utlignet Alexis Saelemaekers (på bildet under).

Oppgjøret endte 1-1 etter en forrykende avslutning.

Uavgjort er et resultat som ikke gagner noen av dem noe særlig: Roma og Milan ligger på henholdsvis 5. og 4. plass med like mange poeng (57). Nå kan Inter komme á poeng med de to rivalene dersom de vinner sin kamp mot Lazio søndag.

Ola Solbakken startet på benken og ble byttet inn åtte minutter på overtid.