5. plass i semien for Hedda Hynne

Hedda Hynne løp inn til 5. plass i det første semifinaleheatet på 800 meter.



Hun løp på tiden 1.59,88, bare ett fattig hundredel bak hennes personlige rekord. Hynnes tid var ikke god nok for finale.

– Jeg følte meg egentlig ganske bra i dag, og fikk en ganske god reise underveis. Jeg er veldig glad for at jeg er her og gjør en semifinale, sier Hynne til NRKs reporter Line Andersen etter målgang.