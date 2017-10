Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Avaldsnes og trener Per Inge Jacobsen får en nesten umulig oppgave på bortebane om en uke etter å ha sluppet inn fire ganger mot Barcelona i 16-delsfinalen i mesterligaen hjemme i Haugesund.

– Vi må bruke den kampen på å få erfaring. Det har skjedd større undere i fotball, men vi vet det blir en vanskelig oppgave, sier Elise Thorsnes til NRK.

Nederlands EM-stjerne, Lieke Martens, sendte bortelaget i føringen allerede etter 19 minutters spill foran 4528 tilskuere i måkebyen.

En nydelig vending ga Barcelona-spilleren tid og rom i boksen, og fra god posisjon gjorde hun ingen feil. Avaldsnes klarte å mobilisere litt før pause, men Barcelona holdt unna.

Økte tre ganger

Etter hvilen kom hjemmelaget mer med, men Avaldsnes-spillerne fikk seg en ny nesestyver etter 71 minutters spill, da Toni Duggan utnyttet en tabbe i vertenes forsvar. Tre minutter senere økte Andressa, mens Mariona Caldentey fastsatte sluttresultatet til 4–0 ni minutter før full tid.

– Det er litt blandede følelser, for 4–0 er et kjipt resultat. Det er et godt lag vi møter i dag. Vi er gode frem til 2–0 og skaper noen farligheter. Men de skaper mange sjanser, så det kunne fort blitt flere også, forteller Thorsnes.

LSK sløste

Avaldsnes er nummer to i den norske serien, bak LSK Kvinner. De tok imot Brøndby til mesterligakamp onsdag.

Selv om vertene presset på og hadde overtaket hjemme i LSK-hallen, endte oppgjøret til slutt 0–0.

– Det var kjipt. Jeg synes ikke vi får det helt til i dag, men det er store muligheter borte, så vi får heve oss der. Det blir den største kampen så langt i år, og vi skal f**n meg gi alt, sier Guro Reiten til NRK.

INGEN UTTELLING: Guro Reiten hadde flere sjanser mot Brøndby. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er et OK resultat, og jeg er fornøyd med at vi ikke slipper inn. Vi må jobbe på for å klare å få det målet, sier LSK-trener Hege Riise.