Holger Rune klar for semifinalen - kan møte Ruud

Danske Holger Rune klar for semifinalen i ATP 500-turneringen i Acapulco etter seier i to sett over tyske Dominik Koepfer.

Kampen ble jevn, men dansken dro i land begge settene i tiebreak (7-6, 7-6).

Casper Ruud møter amerikanske Ben Shelton fredag morgen. Vinneren møter Rune i semfinalen.

(NTB)