Aursnes og Benfica sikret seriegullet i Portugal

Fredrik Aursnes og Benfica tok sitt 38. ligagull da de slo Santa Clara 3-0 lørdag. Tittelen var deres første siden 2019.

Gonçalo Ramos og Rafa Silva sendte hjemmelaget i føringen før pause. I det 60. minutt fastsatte Alejandro Grimaldo sluttresultatet da han var sikker fra ellevemetersmerket.

Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Lisboa-laget. Nordmannen har notert seg for to mål og fem målgivende på 28 kamper denne sesongen og har vært en av de sentrale spillerne på veien mot seriegullet.

Andreas Schjelderup satt også på benken for Benfica.

Porto kunne ta igjen rødtrøyene hvis resultatene gikk deres vei lørdag. Men da Benfica vant sin kamp holdt det ikke med 3-0-seier over Vioria Guimarares og de blåkledde endte som nummer to.

Braga har sikret seg tredjeplassen, mens Sporting endte som nummer fire.

Pacos Ferreira og øylaget Santa Clara må belage seg på nedrykk. (NTB)