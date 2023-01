Aursnes med straffebom i Benfica-seier

Syvende strake seier for Manchester United - videre i FA-cupen

Manchester United har vist gode takter i det siste og sto med seks strake seirer før fredagens kamp i tredje runde i FA-cupen mot Everton.

Everton hadde selv syv kamper uten seier, hvorav fem tap, på de siste syv kampene før fredagens kamp.

Derfor var det ingen overraskelse da Anthony sendte Manchester United i ledelsen etter bare tre minutter.

United-keeper David de Gea sørget imidlertid for at det sto 1-1 ti minutter senere. Conor Coady utnyttet tabben fra den spanske keeperen, men i andre omgang var det Coady selv som var uheldig.

Everton-forsvaren styrte et innlegg fra Marcus Rashford inn i eget nett og etter det kom Everton aldri tilbake . Riktignok fikk Dominic Calvert-Lewin ballen i mål et kvarter før slutt men scoringen ble korrekt annullert for offside etter en Var-sjekk.

Seks minutter på overtid fastsatte Rashford sluttresultatet til 3-1 fra straffemerket.

Dermed ble det en syvende strake seier for Manchester United, som nå er klare for fjerde runde i FA-cupen.