Aursnes med målgivende da Benfica vant

Russlands utøverkomité: – Vi utøvere er i dag gisler

Russiske toppidrettsfolk mener IOCs plan om å slippe dem inn i toppidretten under nøytralt flagg, er diskriminerende og gjør dem til gisler.

Det er bare snaut 15 måneder til Paris-OL, et stort mål i mange år for mange nå utestengte utøvere.

– Vi utøvere er i dag gisler i politiske leker som deler opp idretts-samfunnet. IOCs plan er en overreaksjon og diskriminerende, heter det i en uttalelse fra den russiske utøverkomiteen.

Idrettsfolk fra Russland og Belarus er, med unntak fra noen få idretter, utestengt på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

I mars anbefalte IOC-ledelsen internasjonale særforbund å la russiske og belarusiske utøvere få delta i idretten igjen. Det skal i så fall skje under klare betingelser, deriblant at de skal konkurrere individuelt under nøytralt flagg.

Utøverne kan heller ikke ha noen bindinger til militæret eller sikkerhetsbyråer i Russland. Åpningen for russisk deltakelse er blitt møtt med hard kritikk fra flere vestlige land. (NTB)