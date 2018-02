Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg har ikke levert så langt i mesterskapet. Da bør andre få muligheten, er den klare meldingen fra NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland.

Heidi Weng står med 9. plass på 15 kilometeren, 11. plass på sprinten og en ny 11. plass på 10-kilometeren så langt i OL.

– Jeg føler jeg bare går der og får ikke opp farten. Jeg prøver å tenke positivt, men det vil seg bare ikke, sa Weng til NRK like etter målgang på 10-kilometeren.

– Falla og Jakobsen inn

Ingvild Flugstad Østberg har heller ikke fått det til å stemme med en 11. plass (15-kilometeren) og en 7. plass på 10-kilometeren, i tillegg ble hun utslått i kvartfinalen på sprinten.

Derfor mener Aukland at tiden er inne for å ta en nådeløs avgjørelse.

– Det er viktig å se på løperne som er i form, og som har prestert under mesterskapet. De må satses på i en stafett, sier Aukland.

– Jeg mener Maiken Caspersen Falla burde få lov til å gå førsteetappen, og Astrid Uhrenholdt Jakobsen en andre-etappe, sier eksperten videre.

Aukland er klar på at Ragnhild Haga er selvskreven på en skøyteetappe etter OL-gullet på 10-kilometeren, i tillegg til Marit Bjørgen på ankeretappen.

– Det ville vært et spennende lag, sier han.

GULL: Stafettlaget som vant gull i Lahti-VM i 2017. Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jakobsen og Marit Bjørgen. Nå risikerer Weng å bli vraket til lørdagens OL-stafett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Noen blir skuffet

Maiken Caspersen Falla imponerte med OL-sølv på sprinten, mens Astrid Uhrenholdt Jakobsen så langt ikke har fått gå noen distanse i mesterskapet.

Landslagssjef Roar Hjelmeset innrømmer usikkerhet før fredagens uttak.

– Ragnhild Haga skal få gå, det er vi veldig sikre på. I tillegg er vi glade for at vi har mange andre som kan gå stafetten, og som går fort på ski.

– Men at noen blir skuffet - er det ingen tvil om. Men akkurat hvem det blir, må vi bruke kvelden på å finne ut av, sier Hjelmeset til NRK torsdag kveld i Pyeongchang.

– Astrid aktuell

Maiken Caspersen Falla debuterte på førsteetappen da Norge vant VM-gullet i Lahti i 2017. Den gangen ble Ingvild Flugstad Østberg vraket til fordel for sprint-spesialisten. Nå kan det samme skje igjen.

Caspersen Falla, Uhrenholdt Jakobsen, Weng og Bjørgen gikk på det norske laget i Finland.

Nå risikerer Weng også å bli utelatt fra Norges lag.

Landslagssjefen er ikke avvisende til at stafetteksperten Uhrenholdt Jakobsen får gå sin første konkurranse i Sør-Korea.

– Vi får tenke oss litt om. Astrid er en aktuell kandidat å ta inn på et lag, til tross for at hun ikke har gått noen løp her nede, sier Roar Hjelmeset.