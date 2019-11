Aukland om Østberg-startnekt: – Det blir spekulasjoner

– Man har selvfølgelig all respekt for at Ingvild ikke vil gå inn på personlige detaljer. Men det gjør igjen at det blir mer spekulasjoner og spørsmål til henne og resten av landslaget, svarer Aukland.

Torsdag fortalte Ingvild Flugstad Østberg at hun ikke får starte hverken sesongåpningen på Beitostølen eller verdenscupåpningen i Ruka.

Langrennsløperen opplyste at det er noen krav i helseattesten som ikke er innfridd, men ikke hvilke krav.

NRKs reporter spurte på pressekonferansen, og fikk følgende svar:

– Det føler jeg blir detaljer som jeg ikke ønsker å gå inn på. Det er litt personlig, svarte langrennsløperen.

– Det er helsemessige årsaker som gjør at jeg nå ikke kan gå skirenn

– Uheldig for langrenn

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland og flere andre ble overrasket over nyheten som ble presentert på Beitostølen.

I bakkant av pressekonferansen ble seansen diskutert. Burde man vært mer åpen om kravene Østberg ikke hadde innfridd?

– Det kan virke som at det er blitt mye snakk om saken, og det tror jeg ikke er en ønskelig situasjon. Hvis det hadde vært mulig for Ingvild å si mer, kunne det gjort det enklere. Samtidig er det vanskelig å si uten å vite hva det faktisk er, sier Aukland.

Flere aviskommentatorer og reportere var på plass foran helgens sesongåpning.

Blant dem Adresseavisens Birger Løfaldli, som følger langrenn tett for avisen.

– Det blir snakket om «dette» temaet, og vi vet ikke hva det er. Derfor er det vanskelig å gå mye inn på det. Men at det kommer opp en sånn sak og blir spekulasjoner, er det nok en sak som er uheldig for langrenn.

Fredrik Aukland: – Det blir spekulasjoner og spørsmål til henne og resten av landslaget

Skiforbundet svarer: – Helt uvesentlig

Langrennssjef Espen Bjervig deler ikke samme oppfatning som NRKs ekspert og Adresseavisens kommentator.

Bjervig mener alle burde applaudere åpenheten som ble vist på pressekonferansen, og respektere at man ikke fikk flere detaljerte opplysninger.

– Personlige helseopplysninger må vi ha respekt for at utøver velger å holde privat. Og så vil jeg applaudere Ingvild for at hun løfter frem helseattesten, som er noe som skiskyting, langrenn, friidrett og orientering bruker som et sikkerhetsnett med flere parametere som måler helsefarer ved å drive disse idrettene.

– Da mener jeg det er helt uvesentlig hvilke av disse parameterne dette er, fordi det er et sikkerhetsnett som skal fange opp avvik. Ingvild løfter opp dette og gir det et ansikt. Er det avvik fra det, skal man ikke konkurrere.

– Er du totalt uenig?

– Nei, men man skal respektere det. Man skal respektere at vi har en helseattest som hun har avvik på. Man skal respektere at utøver ikke ønsker å gå inn på hvilke detaljer det er, men at utøveren er åpen om det istedenfor å gjemme seg og si at man har influensa eller noe sånt.

– Istedenfor å kritisere det, synes jeg vi skal respektere det. Også skjønner jeg at media ønsker å komme inn under dyna for å høre akkurat hva det er for noe, men det er utøvers rett å velge og ikke dele det, avslutter Bjervig.

Nysgjerrig på helseattest-ordningen for idrettstutøvere? I videoen under forklarer landslagslege Øystein Andersen.