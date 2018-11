Aukland gir klubbenes oppgjør full støtte: – Nå må Skiforbundet våkne

– Jeg forstår klubbenes frustrasjon. Klubbene er Ski-Norge. Det er på grasrota at rekruttering skjer, fra barne- og ungdomsarbeid til de blir toppidrettsutøvere. Skiforbundet er helt avhengige av klubbene for å leve som en ski-nasjon og få gode løpere på landslag, vurderer NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Må våkne

NRK omtalte søndag at lederne i Byåsen og Lyn Ski, klubbene til OL-vinnerne Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger, angriper Skiforbundets markedsmakt.

I utgangspunktet eier Skiforbundet markedsrettighetene til landslagsutøverne hele året. For eksempel kan Klæbo gå med Byåsen-drakt under et renn i klubbregi, som Norgesmesterskapet, men de må klistre på Skiforbundets sponsormerker på drakten.

Det er dette Byåsen og Lyn ønsker en endring på. De ønsker å profilere klubbenes sponsorer på sine egne utøvere i under NM-rennene og den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Men det er altså ikke tillatt for utøverne i dag.

SAKENS KJERNE: Hans Christer Holund (venstre) og Johannes Høsflot Klæbo, her fra NM i Alta i april sist sesong. Begge profilene går i klubbtøy, men med Skiforbundets sponsorer. Foto: Skjermdump

Gir klubbene støtte

Det har NRK-ekspert Aukland forståelse for.

– Skiforbundet må våkne, slik at utøvere ikke velger andre idretter. De er nødt til å gi rom til klubbene under NM som er en klubbarena. Her bør klubbene få profilert sine sponsorer og klubbdrakter, slik at de kan få muligheten til å skaffe penger for å drive arbeidet som er viktig for rekruttering. Ikke minst det som gjelder overgangen fra junior til senior, sier Aukland.

For blant kronargumentene til både Byåsen og Lyn er at en liten endring i dette regelverket ville betydd hundretusener av friske sponsorkroner til klubbkassen. Klubbene kaller dagens modell ødeleggende for klubber til å utvikle seg.

– Må se på løsninger

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under langrennssesongen 2016/2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De advarer mot konsekvensene av en svak klubbøkonomi og mener et dårligere sportslig klubbopplegg vil føre til dårligere rekruttering til sporten, blant barn og unge, samt fra junior til seniornivå, som angivelig er en kritisk alder for flere langrennsløpere.

– Overgangen fra senior til junior er vanskelig. Hvor mange utøvere velger å slutte med idretten på grunn av manglende tilbud? spør Aukland.

– Da er det viktig at klubbene kan stille med dyktige trenere, skape miljøer som gjør at utøverne får et tilfredsstillende tilbud og satse på idretten over lengre tid. Det er idretten og Norges Skiforbund tjent med. Derfor må man, i stedet for å begrense tiltak, se på løsninger og større muligheter sammen og i fellesskap, melder NRK-eksperten.

Mener dagens modell er bra

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, svarer slik på Auklands krasse kritikk.

– Det er ingen tvil om at overgangen fra junior til senior er en kritisk periode for utøverne. Dagens modell hvor NSF Langrenn bruker store ressurser på junior lag, rekrutterings lag og Team Veidekke regionslag er ment for å ivareta utøver i denne perioden. Hovedmålet til NSF langrenn er til en hver tid å jobbe for best mulig rammevilkår for flest mulig i langrennssporten, sier han.

FÅR KRITIKK: Norges Skiforbund og Espen Bjervig. Her er langrennssjefen avbildet under en landslagssamling i Val Senales i Italia i oktober. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han mener det er Ski-Norge som må ta diskusjonen om å styrke klubbene. Han sier Skiforbundet, i likhet med kritikerne, ønsker flere skiløpere og et godt tilbud til alle.

– Så har vi valgt én retning nå, som har positive og negative sider, og som sikkert kan diskuteres. Men det vil helt sikkert være tilfelle med en annen modell også.

– Vi diskuterer gjerne endringer hvis klubbene og kretsene ønsker det. Det er opp til våre medlemmer og fagmøtet i langrenn å beslutte hvilke modeller og tiltak de mener er det beste for langrenn. Det vil alltid være forskjellige meninger om ulike modeller, sier Bjervig.