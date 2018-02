Aukland bekymret for Klæbo: – Jeg ser svakhetstegn

Sprintfinalene starter klokken 12:00. Du kan høre og følge de her!

– Jeg syns jeg så noen tendenser til at det ikke var like mye sprut i Klæbo-teknikken som tidligere. Det er noen usikkherhetsmomenter rundt ham, sier Aukland under radionsendingen tirsdag formiddag.

– Jeg skal ikke si jeg er veldig bekymret, men litt. Vi må huske på hva vi har sett av ham tidligere denne sesongen. Han har dominert prologene og vunnet alle tre sprintene i klassisk i verdenscupen, utdyper NRK-eksperten etter prologen.

Der var Klæbo nest raskest - 0,19 sekunder bak finnen Ristomatti Hakola.

Ser svakhetstegn

Hakola gikk inn til tiden 3.08,54 i den 1,4 kilometer lange sprintløypa i Pyeongchang. OARs Alexander Bolsjunov ble nummer tre.

– Det som kjennetegner Klæbo når han går bra, er at han har blikket langt frem, ryggen litt oppreist og han setter igang frasparket tidlig med trykk ned mot underlaget. Nå var han litt innbitt i ansiktet, kikket ned, og var ikke like «rapp» i frasparket. Jeg ser noen svakhetstegn sammenliknet med hva han har vist på sitt beste, sier Aukland.

Han tviler på om langrennskometen sparte krefter i prologen, men tror derimot han er preget av en tøff tremil søndag.

– Det ble gått uhyre fort på klassiskdelen der. Så fort at de største favorittene ikke klarte å henge med. Johannes er ikke så sterk som i klassisk, og måtte kjøre knallhardt på slutten. Spørsmålet er hvor mye det kostet. Jeg tror vi får svaret på det allerede i neste heat, sier Aukland.

Tøft heat

Klæbo valgte heat 1 i kvartfinalen. Der møter han tøff motstand i Maicol Rastelli, Aleksej Poltoranin, Teodor Peterson, Richard Jouve og Erik Bjornsen.

– Hvis det blir satt stor fart, som vi tror, så får vi se styrkeforholdet mellom Klæbo og Peterson. Dette kan bli en interessant start på herresprinten. Poltoranin, Peterson og Klæbo er medaljekandidater alle sammen, sier Aukland.

Alle de norske tok seg videre til kvartfinalene. Pål Golberg (11. plass), Emil Iversen (12. plass) og Eirik Brandsdal (18. plass) slår følge med Klæbo.

Den canadiske stjernen Alex Harvey røk overraskende ut med sin 32. plass.