Åtvarast mot kondombruk i OL-byen: – Kanskje vi skal bruke dei på henda, eller noko?

Til trass for at det er ein pågåande smittepandemi, blir det framleis dela ut kondom i OL-landsbyen. 150.000 kondom er blitt produsert, men dei kjem med ei åtvaring.

Fleire stader er det hengt opp skilt om sikker sex, og i lita skrift heilt nedst på papiret står det at «Det er anbefalt å bruke dei etter dei olympiske leiker».

Med andre ord. I årets olympiske leiker blir kondom dela ut som suvenirar.

– Dette skal berre vere minner ein kan ta med heim. Kanskje kinesarane trur vi skal bruke dei på henda våre, hovudet, eller noko, seier alpinisten Benjamin Alexander til NRK.

Friski-køyrar Sandra Eie tykker det er svært spesielt.

HUMOR: Benjamin Alexander med kondom på henda. Foto: PRiVAT

–Jøss. Er det eitt år du ikkje skal gjere det, så er det i år. Det er ganske spesielt, seier Eie til NRK.

Rar stemning

Alexander er Jamaica sin første alpinist som stiller i eit OL nokosinne, og han tykte det var særdeles artig at kondoma framleis blir dela ut.

Kort tid etter at han kom til OL-landsbyen, låg han merke til den store mengda som låg fritt tilgjengeleg på hotellet. Då låg han ut eit bilete på sine sosiale medium og skreiv «they only have king size in the Jamaican building».

Han kan fortelje at det er enkelt å få tak i kondoma, som ligg openlyst i hovudbygningen i OL-byen.

– Dei ligg i hovudbygningen, ved hyblane. Dei er rett ved hovudinngangen, ved sidan av eit skilt som fortel om sikker sex, og alle dei greiene der, seier han.

KING SIZE: Desse kondoma låg på romma til Jamaica. Foto: PRIVAT

Kondom har blitt dela ut av den internasjonale olympiske komité sidan AIDS og HIV blei eit problem på 80-talet. Likevel er det ein overraska Alexander som fann ut at kondoma blei dela ut også denne gang, under ein pågåande koronapandemi.

– Eg trur dei har komme fram til at covid er eit mindre problem enn kjønnssjukdommar, seier Alexander.

I IOC sin «playbook», kan ein lese at utøvarane blir fråråda handrekking, klemming og må dessutan halde god avstand til andre utøvarar. Om ein bryt reglane, kan ein risikere å bli kasta ut av leikane.

– Det interessante er at dei ganske ofte går tom for kondom, seier Alexander.

Han kan fortelje at det er ei avgrensa stemning inne i OL-landsbyen.

– Det er ingen felles område, og mange utøvarar er veldig, veldig redde for å kome nær andre menneske. Eg hadde heldigvis korona for fem veker sidan, så eg kjenner meg ganske skotsikker, seier Alexander med ein humoristisk tone.

– Berre eit påbod

Dei norske alpinistane i Yanqing har også fått tildelt ei handfull prevensjon i OL-landsbyen.

På pressekonferansen førre storslalåm stilte NRK følgande spørsmål:

– Kva tykker de om den vesle oppfordringa som står nedst på plakaten om sikker sex?

Da braut Lucas Braathen umiddelbart ut i latter.

HUMOR: Lucas Braathen. Her frå verdscupen tidlegare i vinter. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Eg har ikkje noko å seie på det. Det får eksperten til venstre svare på, seier Braathen og peikar på Atle Lie McGrath.

– Vi får diskutere dette på bakrommet, så finn vi ei god løysing på det, seier McGrath mens han forsøker å halde latteren i munnen.

Lucas Braathen slit med å halde seg alvorleg og tek tilbake ordet:

– Så lenge ein held munnbind-påbodet er det vel greitt. Vi må skilje mellom påbod og oppfordring, seier Lucas Braathen før han bøyer seg ned mot bordplata og gøymer andletet bak munnbind og skyggelue.

Skal ta med heim

Friski-køyrarane Sandra Eie og Johanne Killi har ikkje fått med seg kondom-tilbodet i OL-landsbyen, men reagerer på at det blir dela ut kondomar dette året.

– Det er ganske spesielt. Det er mykje rare ting som skjer, seier ho vidare, etter å ha nettopp påpeika at IOC burde heldt seg for gode for tilbodet i ein pandemi.

Johanne Killi tykkjer det er artig.

TRIO: Sandra Eie, Johanne Killi og Herman Orheim. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er ikkje det første eg tenkjer på når eg kjem ned hit akkurat, men det er litt morosamt. Eg veit ikkje kva folk driv på med i denne leiren eg, men det går vel fint uansett, seier ho.

Hovudtrenar Herman Orheim kan fortelje at trenarane har teke imot posar med kondomar, og han har planar om å ta dei med seg heim.

– Eg tok med meg eit par som suvenirar. Eg tenkte eg skulle henge dei på peishylla når eg kjem heim, seier han og skrattar.