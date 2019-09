Åttende norske spiller til England: – Noe spesielt

– Det blir veldig spennende, jeg gleder meg til å sette i gang. Da jeg snakket med treneren føltes det rett å gå hit til Reading, sier Lisa-Marie Karlseng Utland på telefon fra England.

Mandag kveld kom nyheten om at landslagsspissen har signert for den engelske toppklubben Reading. Hun er allerede på plass i London, og kan i teorien debutere når klubben møter Manchester City på søndag.

NRKs ekspert Melissa Wiik skjønner godt at Utland valgte England.

– De har en fantastisk ramme rundt fotballen der, og at hun velger å gå fra svensk til engelsk liga, forstår jeg veldig godt. Engelsk fotball er noe spesielt, sier Wiik.

– Jeg tror at den engelske superligaen i løpet av kort tid kommer til å bli verdens beste.

Overtalt av landslagsvenninner

Etter nesten to år i Sverige i toppklubben Rosengård var Utland klar på at hun ville til engelsk fotball. Da var landslagsvenninnene i Reading klare til å overtale henne.

– Jeg har snakket mye med dem, spesielt Leine, så de har nok påvirket meg litt, ja, innrømmer hun.

Kristine Leine og Amalie Eikeland kom til klubben før sesongen og debuterte i 1-0-seieren over Liverpool i serieåpningen.

– Når man får et slikt tilbud, takker man ikke nei. Fotballen er veldig stor der, og fotballnasjonen England er veldig stor. Det gagner også kvinnenes fotball, sier Wiik.

SIGNERT: Lisa-Marie Karlseng Utland gleder seg til å komme i gang i Reading. Foto: Reading FC

Storklubbene går «all in»

Det er trolig flere jenter som spiller fotball i Norge enn i England.

– Men de er flinkere til å spisse satsingen der borte. Når de satser, går de «all in». Ikke minst fordi de beste kvinneklubbene også er de samme som de beste herrelagene. Da blir satsingen deretter, sier Wiik.

– Jeg har alltid regnet den tyske ligaen som den beste fordi der er det kontinuitet og solid økonomi. Men England kan bli best om kort tid, tror Wiik.

Hun tror at også den grunnleggende interessen for engelsk fotball både i Norge og andre land gir større interesse også for kvinnenes liga.

– Husk at man her i landet har hatt engelske favorittlag i mange år. Det er noe ekstra med engelsk fotball, og det er gøy at storklubbene ser en investering i å satse på kvinnene.

– Derfor er spillerne attraktive

Med Utlands overgang til Reading er det nå åtte norske spillere i den engelske superligaen. Før fotball-VM var det kun Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea. Norge gjorde et godt mesterskap og tok seg til kvartfinale, og flere av spillerne merket uvanlig stor interesse fra storklubber etter suksessen, blant annet Utland.

Spillere som Kristine Leine og Aurora Mikalsen (Manchester United) har gjort seg bemerket i toppserien og på u-landslag.

– Når vi nå har så mange spillere i England, forteller det at systemet for spillerutvikling i Norge faktisk er bygd opp ganske bra. Derfor er norske spillere attraktive, sier Wiik.