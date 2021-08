Åtte skandaler fra sommer-OL

Dødelig «sportsdrikk»

GREIDE SÅ VIDT Å GÅ: Thomas Hicks måtte få hjelp for å i det hele tatt komme seg i mål i maratonløpet i 1904. Foto: Ukjent

Det arrangeres sommer-OL i amerikanske St. Louis i 1904, der maratonøvelsen får en overraskende vinner.

Thomas J. Hicks fra England er den som regnes som vinner av løpet. Men lenge trodde man det var en annen som hadde vunnet løpet.

Frederick Lorz fra New York var nemlig først i mål. Men Lorz tok i bruk utradisjonelle hjelpemidler for å komme i mål.

Han sluttet nemlig å løpe på grunn av utmattelse allerede etter 14,5 kilometer. Manageren hans kjørte ham i bil resten av distansen, og han fullførte de siste meterne av maratonen til fots.

Lorz ble hyllet som vinneren av løpet, men etter hvert kom det klager fra tilskuere som hadde sett at løperen ikke fullførte løpet. Thomas Hicks ble derfor kåret til den virkelige vinneren.

Hicks fikk imidlertid en «oppkvikker» bestående av stryknin og konjakk for å prestere bedre under maratonløpet. Ifølge Smithsonian Magazine var han nær ved å kollapse da han passerte mållinjen.

Sparket ned dommeren

HISSIG: Cubanske Ángel Matos med et spark mot dommeren i OL i 2008. Foto: Matt Dunham / AP

Temperament er bra i idrett, men for cubanske Ángel Matos kokte det fullstendig over.

Matos tok gull i taekwondo i sommer-OL 2000, og stilte dermed som medaljekandidat i sommer-OL 2008. Der fikk han problemer.

Cubaneren sparket nemlig den svenske dommeren Chakir Chelbat i ansiktet etter at Chelbat diskvalifiserte ham i bronsefinalen.

Overfallet ble fordømt av en vantro sportsverden, og Matos ble også utestengt på livstid av World Taekwondo Federation etter stuntet.

Men utøveren fikk i det minste støtte fra sitt eget land. Cubas tidligere president Fidel Castro forsvarte handlingen.

Løy om alderen

FOR UNG: Kinesiske Dong Fangxiao (t.h.) var kun 14 år gammel under OL i Sydney. Foto: Amy Sancetta / AP

Dong Fangxiao var en av mange unge og talentfulle turnerne fra Kina. I 1999 tok hun bronse i VM som en del av det kinesiske laget, og i OL i Sydney i 2000 ble det en ny bronsemedalje.

I ettertid viste det seg at hun var yngre enn det fødselsattesten viste.

Hun var 17 år gammel, ifølge papirene hun viste frem i Sydney. I virkeligheten var hun bare 14 år gammel. Noe som er to år under den nedre aldersgrensen på 16 år.

Da Fangxiao deltok i Beijing-OL i 2008, åtte år senere, opererte hun imidlertid med en annen fødselsattest. Dermed ble hun avslørt, og Kina ble fratatt OL-medaljen.

Sprintdronningen mistet alt

SPRINTENER: Marion Jones tok hele fem medaljer under Sydney-OL. Men også hun var en av juksemakerne. Foto: Adam Butler / AP

Sprinteren Marion Jones fra USA var «alles» yndling og favoritt. Under Sydney-OL stakk hun av med hele fem medaljer (tre gull, to bronse).

Skuffelsen var derfor stor for mange da hun ble avslørt som juksemaker i 2006, selv om dopingryktene hadde svirret en stund. Jones nektet likevel lenge for å ha brukt doping, men innrømmet til slutt å ha brukt anabole steroider.

Dopingbruken startet i 1999, før Sydney-OL i 2000, og varte til 2001. Hun innrømmet også at hun hadde løyet til etterforskerne da hun benektet dopingmisbruk i 2003.

Den tidligere sprintdronningen ble dømt til 6 måneders fengsel og ble også fratatt OL-medaljene fra Sydney. I 2007 la hun opp som friidrettsutøver, og annonserte senere hun at hun ville satse på basketball.

Badminton-jukset i London

BADMINTON-JUKS: Åtte badmintonspillere ble diskvalifisert for å prøve å tape under London-OL. Foto: - / AFP

Det er ikke så ofte at badmintonspillere figurerer i skandaler i OL. Men under London-OL ble åtte badmintonspillere diskvalifisert i kvinnenes doubleturnering fordi de prøvde å tape.

De fire doubleparene var fra Sør-Korea (to lag), Kina og Indonesia. Lagene var allerede klare for kvartfinalene, og ønsket om å tape handlet om å få en enklere vei i utslagsrundene.

Jukset ble raskt gjennomskuet og publikum buet da de kinesiske verdensmestrene Yu Yang og Wang Xiaoli og deres sørkoreanske motstandere Jang Kyung-eun og Kim Ha-na prøvde å overgå hverandre i feilslag.

Rett etterpå ble også kampen mellom det sørkoreanske laget og det indonesiske laget en farse. Jukset hjalp ikke spillerne. De ble diskvalifisert for å ha skadet sportens anseelse.

Verdens raskeste var juksemaker

BLE AVSLØRT: Ben Johnson var verdens raskeste, men ikke uten ulovlig hjelp. Foto: Rick Wilking / AP

Ben Johnson var verdens raskeste mann. Problemet var bare at han var full av det ulovlige steroidet stanozolol.

Canadiske Johnson løp inn til ny verdensrekord på 9.83 i VM i 1987 i Roma. Alt lå til rette for at OL i Seoul i 1988 skulle bli hans OL.

De som så Johnsons 100 meter i Seoul, husker det nok ennå. 9.79 og nok en ny verdensrekord. Hans hardeste konkurrent, Carl Lewis, var sjanseløs mot muskelbunten.

Men noen dager senere kom det uunngåelige sjokket. Johnson hadde testet positivt på et anabole steroidet stanozolol. Skandalen var et faktum og Ben Johnson mistet både seieren i OL og tidligere VM-titler, samt alle rekorder.

Han prøvde seg igjen under VM i Tokyo i 1991 og OL i Barcelona i 1992, men oppnådde aldri noen suksess igjen. I 1993 ble han utestengt på livstid etter en ny dopingdom.

Svømmestjerne diktet opp overfall

LØY OM OVERFALL: Svømmeren Ryan Lochte diktet opp historien om overfallet. Foto: Michael Sohn / AP

Nyheten om at den amerikanske svømmestjernen Ryan Lochte hadde blitt ranet av utspekulerte tyver under Rio-OL, ble slått opp overalt.

Det var bare ett problem. Ranet aldri hadde funnet sted. Det ble opptakten til en skikkelig føljetong og en ordentlig nedtur for Lochte.

Lochte, som egentlig var på bytur med lagkameratene, diktet opp en falsk forklaring til brasiliansk politi og hevdet at de ble ranet med pistol utenfor en bensinstasjon.

Videoopptak viste imidlertid at amerikanerne utførte hærverk på stasjonen, og at det var en sikkerhetsvakt som hadde brukt pistol mot svømmerne.

For 32 år gamle Lochte ble fylleturen en kostbar affære. Mannen med 12 olympiske medaljer i karrieren har i etterkant av episoden mistet en lang rekke av sine sponsorer. Til sammen skal han ha tapt om lag en million dollar på hendelsene.

Han ble også utestengt i ti måneder og fikk ikke delta i VM i 2017. Lochtes lagkamerater ble utestengt i fire måneder. I 2018 ble han også utestengt i 14 måneder av USAs antidopingbyrå fordi han hadde fått ulovlig intravenøs behandling.

Skandalen over alle skandaler

DOPING SATT I SYSTEM: Mannen bak McLaren-rapporten, Richard McLaren, forsøker å forklare hvordan dopingjukset har skjedd. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Det var i etterkant av OL i Sotsji at det omfattende, statsstøttede dopingprogrammet i Russland ble avslørt. Selv om det var etter vinter-OL at dopingskandalen ble avslørt, har avsløringene fått konsekvenser for Russlands deltagelse i sommer-OL.

Den internasjonale olympiske komité gikk ikke med på å utestenge Russland fra sommer-OL i Rio i 2016, men en rekke friidrettsutøvere individuelt ble nektet deltakelse.

Høsten 2018 ble Rusada tatt inn igjen i varmen i Wada, til store protester. Men i desember 2019 bestemte Wada seg for å utestenge Rusada på nytt.

Nasjonen Russland får nå ikke delta i sommer-OL i 2021 eller vinter-OL i 2022. De får heller ikke delta i noen verdensmesterskap i perioden. Russiske utøvere kan likevel delta under nøytralt flagg.