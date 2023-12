– Det var nytt, i alle fall for meg, seier McGrath til NRK i det han får høyra USA-tankane til presidenten i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

I ei nyleg NRK-kartlegging om klimautslepp, kom det fram at alpinistane har eit årleg utslepp på 29 tonn CO₂ per utøvar.

Det er mest av dei norske vintersportsutøvarane, og McGrath synest tala er «skremmande».

Etter kartlegginga har rennkalenderen til alpinistane vorte kritisert, og det har spesielt vorte reagert på at ein må fly fleire gonger over Atlanterhavet i løpet av same sesong.

– Vi prøver faktisk å utvikle sporten og få fartselementet og skisporten meir populært i USA, seier FIS-president Johan Eliasch i eit eksklusivt intervju med NRK.

FIS-PRESIDENTEN: Johan Eliasch kunne tenkje seg fleire USA-renn for alpinistane. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Den einaste måten å gjere det på, er å ha fleire arrangement i USA, meiner han.

Håpar presidenten endrar meining

Den norske alpinisten Atle Lie McGrath kan skjønne popularitet-perspektivet sidan marknaden i USA er så stor.

Samtidig meiner han det ikkje burde vera noko problem å gjennomføre alle renna i USA på éin tur.

– Viss han (Eliasch) meiner at det ikkje er aktuelt med det første, så får vi håpa det kan bli ei endring på den meininga, seier McGrath.

Slik såg verdscupsesongen for dei mannlege fartskøyrarane ut førre sesong, der det vart fleire turar til Nord-Amerika:

Denne sesongen er det åtte USA-renn på kalenderen for dei mannlege alpinistane, der dei tre fartsrenna i Beaver Creek i starten av desember vart avlyst grunna vêrtrøbbel etter at alpinistane og støtteapparata allereie var på plass.

I månadsskiftet februar/mars må alpinsirkuset igjen over for fem tekniske renn i Palisades Tahoe og Aspen.

– USA har mykje lågare karbonavtrykk

– Eg trur reisinga her er ein liten del av karbonavtrykket, meiner FIS-presidenten.

Eliasch grunngir det med at det er langt færre tilskodarar i USA enn i Europa.

– Den positive nyheita når det gjeld karbonavtrykk, er at renna i USA har mykje lågare karbonavtrykk. Det er fordi vi har nokre hundre tilskodarar i USA, men viss vi dreg til Schladming eller Kitzbühel har vi 20.000 eller til og med 50.000 tilskodarar.

FOLKSAMT: Slik såg det ut då Henrik Kristoffersen køyrde finaleomgangen i austerrikske Schladming i januar. Foto: Marco Trovati / AP

– Det totale karbonavtrykket ved å reise til USA er faktisk mykje mindre enn å dra til eit arrangement kort unna i Sentral-Europa, konkluderer han.

– Har du tal som beviser dette?

– Ja, vi har tal som beviser det, seier Eliasch og held fram:

– Det er ikkje så vanskeleg, for vi veit openbert kva det gjennomsnittlege karbonavtrykket til éin tilskodar er på eit arrangement. Så legg ein det saman og deretter gjer berekningane av utsleppa genererte av flyreiser, utøvarar og alle som må reisa med utøvarane.

Den svensk-britiske FIS-presidenten meiner difor det sjølvsagt er eit mykje større karbonavtrykk når det til dømes er 20.000 tilskodarar som reiser langt for å få sjå kveldseventet i Schladming.

Henrik Kristoffersen var rasande etter at klimademonstrantar tok seg inn i målområdet, rett før den norske lagkameraten hans Alexander Steen Olsen skulle køyra. Du trenger javascript for å se video. Henrik Kristoffersen var rasande etter at klimademonstrantar tok seg inn i målområdet, rett før den norske lagkameraten hans Alexander Steen Olsen skulle køyra.

– Ein kan jo sjå på det sånn òg, men viss det er 20.000 eller 50.000 tilskodarar så er mange av dei frå eit meir lokalt område, meiner McGrath.

– Det seier litt imot at han vil få sporten meir populær i USA, for då kjem folk til å reise til USA òg. Så det er ikkje eit heilt solid argument.

Eliasch vart FIS-president i 2021, men har lenge vore ein klimaforkjempar og har mellom anna grunnlagt sin eigen organisasjon som jobbar for bevaring av regnskogen.

KLIMAFORKJEMPAR: Johan Eliasch under eit besøk hos den britiske regjeringa i 2008 der han snakka om bevaring av regnskogen. Foto: Max Nash / AP

– Handlar om å redda menneskja

Han er tydeleg på at klima er veldig viktig for han også i rolla som FIS' øvste leiar.

– Det er den største kampen til menneskja. Det handlar ikkje om å redde planeten. Det handlar om å redde menneskja, seier Eliasch.

McGrath ser i det minste positivt på at ein har ein leiar som er oppteken av den biten.

– Ein må gi tillit til FIS. Me må jobba saman for det her. Det er ikkje noko vits å peika fingrar. Utøvarar, FIS, supporterar og alle har ein stor del i det, seier 23-åringen.

Eliasch er klar på at rennkalenderen må optimaliserast så godt det lèt seg gjere, sjølv om han ikkje har nokon konkrete planar for å endra reiseverksemda til USA.

– Av og til er det vanskeleg, men viss vi prioriterer logistikk kan vi påverke her, seier Eliasch.

McGrath – som er fødd i amerikanske Vermont – håpar på ein endå betre kalender, men seier seg samtidig fornøgd med delar av han.

Det gjeld spesielt renna i Italia, som er landet han er i under intervjuet med NRK.

Fredag skal han køyre det klassiske førjulsrennet i Madonna di Campiglio. Det blir det sjette rennet i Italia på dei åtte siste dagane for dei mannlege alpinistane. Dei åtte renna i støvellandet denne sesongen blir fullført med to renn til i romjula.

– Det er omtrent éin time å køyre mellom stadene. Det er ingen som må fly. Alle kan reise med buss eller køyra saman i bil. Vi prøver å avgrensa bruken i denne tida av året, seier McGrath før han avsluttar:

– Med ein gong ein må fly så langt som til USA blir det vanskelegare.