Savnet av Jacobsens aktive tilstedeværelse i norsk langrenn blir stort, ikke bare for skisporten, men for hele norsk idrett.

Hun er olympisk mester og fire ganger verdensmester, hvilket i alle andre tilfeller og ikke minst land i seg selv ville ha vært nok til legendestatus. I skinasjonen Norge er dette derimot ikke nok.

Medaljegrossistene er så mange og så store at det skal noe annet og mer til. Det er her Jacobsen har kvalifisert seg- rett og slett ved å vise seg som en utøver som både tenker og tør.

For det er for mye råttent i idrettsstaten Norge som forblir usagt.

Og det er dessverre for mange idrettsutøvere og ledere og for den del trenere som velger den enkleste løsningen- nemlig å ti stille, si man ikke er inne i problemstillingen, si man vil fokusere på seg selv og idretten.

GULL: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til sitt første og siste individuelle gull i Sapporo i 2007. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er en av de altfor få som har valgt en annen vei. En vei som har ledet videre fra det ensidige fokuset på mat, markedsoppdrag og antall treningstimer - og i retning av en videre forståelse av utfordringene toppidretten står overfor, det være seg innen helsespørsmål eller retten til utdanning. Ting som bidrar til å endre utøverne fra stereotyper til hele mennesker.

Jacobsen har i sterkere og sterkere grad gitt stemme til mange av problemstillingene som har berørt henne og sporten hun er en representant for. Om det være seg vektproblematikk eller retten til å kombinere toppidrett og utdanning

«En av de mest reflekterte idrettsutøverne jeg har møtt», er karakteristikken NRKs langrennskommentator Jann Post bruker.

Likevel er hun ikke en som har søkt denne oppmerksomheten. I et større intervju med VG i januar forteller hun at hun i veldig mange situasjoner heller har unngått det.

Hennes måte å uttrykke seg på er også såpass neddempet at man ikke umiddelbart legger merke til engasjementet. Har man først skjønt det, er det ikke til å ta feil av.

Trosset tragedien

«Astrid, mi Astrid », skrek daværende kommentator Jon Herwig Carlsen begeistret da junioren Jacobsen overraskende staket inn til VM-gull på sprinten i Sapporo i 2007. Fyndordene skulle ikke bli gjentatt. Gullet ble hennes eneste individuelle i karrieren.

TRØST: Astrid Uhrenholdt Jacobsen trøstet av lagvenninnene etter sprinten i Sotsji. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ikke bare har konkurransen vært intens de neste 13 årene hun har konkurrert. Hun har også hatt utfordringer utenfor skiløypa som har vært enormt krevende.

Tapet av broren dagen før OL i Sotsji 2014 setter hun naturlig som det vanskeligste, når hun oppsummerer karrieren overfor NRK.

Men tragedien fikk også vist nasjonen et lag som tok vare på en av sine egne. Og en løper med styrken til å trosse å bearbeide sorgen gjennom faktisk å gjennomføre sin OL-start allerede dagen etter, da Astrid Uhrenholdt Jacobsen på uforståelig vis gikk inn til fjerdeplass på sprinten.

Kampen for å kombinere

Sportslig har nedturene blitt etterfulgt av nye oppturer, på tidspunkter vi ikke lenger hadde forventet det, av en som har måttet dele tiden som langrennsløper mer og mer med tilværelsen som legestudent. Og også i den delen av tilværelsen tatt med verdiene hun så tydelig har stått for.

Bare det å ha klart å kombinere skiidretten med dette rettferdiggjør egentlig den hyllesten hun motvillig må ta imot når hun nå går fullt og helt over i medisinernes rekker.

Men hun har også brukt tiden til å kjempe for utøveres rett til faktisk å kunne være hele mennesker- i form av å kombinere idrettskarrieren med studier.

Man skulle tro det var både ønskelig og selvfølgelig i dagens idretts-Norge. Men kampen internt i landslaget har åpenbart vært hardere enn man skulle tro mulig.

Man tar seg også i å lure på hvor lett det har vært å skulle ytre sine egentlige meninger i et landslagsmiljø som det Jacobsen har vært en del av i mer enn et tiår.

Skisportens sterke stemme

STAFETTGULL: Uhrenholdt Jacobsen har tatt tre mesterskapsgull i stafett for Norge. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Derfor har hun også valgt sine kamper, som hun selv sier det, med omhu. Om det dreier seg om utdannelse- eller hennes stadig sterkere stemme i kampen for et sunnere kroppsideal i langrennssporten. Den kampen er veldig langt fra over, slik den siste sesong også har vist oss. Og det er problemer de ansvarlige trenere og ledere i alt for stor grad forsøker å fortrenge fra offentligheten.

Derfor kommer også stemmen til hun som mest av alle har turt å si fra til å bli dypt savnet til start, når langrennssporten på et eller annet tidspunkt igjen skal starte sin sesong.

Sesongen som kommer er også VM-sesong. Mesterskapet går i tyske Oberstdorf. Og løypene har blitt kritisert for å være alt for harde – og favorisere lette løpere.



Dette kan Astrid Uhrenholdt Jacobsen tenke og mene hva hun vil om, der hun helt og fullt kan konsentrere seg om legestudiets siste år.

Det urokkelige universitet

Ironisk nok var det akkurat studiene som bestemte punktumet for karrieren. Der hun gråtende avsluttet sesongen med 16.plass på tremila i Holmenkollen. Hun gråt ikke bare for plasseringen, men i frustrasjon over ikke å få avslutte sesongen som hun selv ville, nemlig med å gå de siste verdenscuprennene i USA og Canada. Universitetet sa nei. Praksisen måtte gå foran. De tok valget hun alltid hadde kjempet for retten til å ta selv.

Og sikret seg den fulle oppmerksomheten fra hun sporten så gjerne skulle beholdt en del av litt til. 33 år og 3 måneder gammel legger hun opp, hun som inviterte til avslutningsfest ett år før det faktisk skjedde

I år hadde ikke noe slikt latt seg gjøre. Astrid Uhrenholdt Jacobsen var det viktige steget foran- også der.