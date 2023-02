35 år gamle Slind har satset på langløp de siste årene, men etter en rekke imponerende resultater i verdenscupen denne sesongen fikk hun sjansen i VM.

Og i debuten i et internasjonalt mesterskap imponerte hun stort.

Slind var den som var nærmest å ta opp kampen med den svenske duoen Ebba Andersson og Frida Karlsson og gikk inn til VM-bronse på 15 kilometer fellesstart med skibytte.

– Langløperen som knapt skøyter tar medalje i VM-debuten, i en alder av 35 år. Det skulle ikke gå an. Men det gikk her, sier NRKs langrennskommentator Jann Post.

– Kanskje dagens prestasjon her. Hun har prøvd seg på skiskyting også og så går hun bort og tar bronse i en øvelse som inneholder både klassisk og skøyting. Det er nesten ikke til å fatte, sier NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Det er åtte år siden Slind sist gikk en 15 kilometer fellesstart med skibytte. Den gang ble hun nummer 11 i NM.

Skal gå Vasaloppet dagen etter VM-tremila

Slind satset på tradisjonelt langrenn i flere år, men har siden 2015/16-sesongen i hovedsak prioritert langløp.

Det har blant annet resultert i seier i Vasaloppet og Birkebeinerrennet, men denne sesongen har hun kombinert både langløp og tradisjonelt langrenn.

Med en syvendeplass sammenlagt i Tour de Ski og så en tredjeplass på 20-kilometeren i franske Les Rousses sikret hun seg en plass på VM-laget. Sistnevnte renn sørget for at hun måtte droppe det prestisjefylte langløpet Marcialonga.

Det har i første rekke vært den klassiske tremila i slutten av VM som har vært målet til Slind, men hun fikk også klarsignal til å gå 15-kilometeren og kvitterte altså der med bronse.

Senest fredag uttalte hun til NRK at hun fremdeles planlegger å gå Vasaloppet, hvor hun er regjerende mester, 5. mars, dagen etter VM-tremila.

Dobbelt svensk

Det har blitt norsk VM-gull i kvinnenes 15 kilometer fellesstart med skibytte i hvert VM siden 2011, da Marit Bjørgen vant i Holmenkollen. Hun vant også i 2013 og 2017, mens Therese Johaug gikk inn til gull i 2015, 2019 og 2021.

For to år siden var det svenskene Frida Karlsson og Ebba Andersson som fulgte på plassene bak og lørdag var det ingen som kunne hindre svensk gull.

Inn til skibyttet ledet Andersson an i en gruppe med seks løpere. Der hadde Norge VM-debutanten Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå.

Og kanskje lærte de svenske kvinnene noe av skibyttet til Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger fredag. I likhet med den norske herreduoen, var de lynraske i skibyttet og fikk en luke ned til resten.

For Kalvå markerte også skibyttet slutten på medaljehåpet. Hun hadde ikke festet bindingen tilstrekkelig og skien forsvant derfor fra henne på vei ut av skiftebåsen.

Kalvå må løpe ette egen ski Du trenger javascript for å se video.

I front rykket Andersson fra og fikk raskt en stor luke. Bak imponerte Slind og tok opp jakten på Karlsson alene, men det endte med bronse for Slind.

Andersson gjorde det spennende med et fall på den nest siste runden, men hun holdt unna og tok gull.

Ebba Andersson går i bakken Du trenger javascript for å se video.

– Bare trist å se på

Rennet ble preget av en rekke fall. Kun ett minutt hadde gått da et fall sendte en rekke løpere i bakken på den første runden. På den andre runden var det Rosie Brennan som mistet kontrollen da hun skulle ploge inn i en sving.

Brennan gikk på trynet, samtidig som den ene skien føk opp i været.

– Det er bare trist å se på, sa NRKs langrennskommentator Jann Post.

Brennan faller og ødelegger den ene skien Du trenger javascript for å se video.

Bindingen ble ødelagt av fallet og Brennan måtte derfor hinke seg frem i en periode før hun fikk tak i en ny ski.

– Jeg vil ikke si at det er den mest ideelle løypa for fellesstart. Du blir så dratt ut i svingen og det ser vi her i dag også. Det er vanskelig å dosere og det skjer fort uhell. Vanvittig synd for Rosie Brennan at dette skulle skje, sier NRKs langrennsekspert Therese Johaug.