BBC: Liverpool vil ha utlevert VAR-lydopptak

Liverpool har levert inn en formell søknad om å få tilgang til lydopptakene av VAR-dommernes diskusjoner rundt lørdagens feilaktige annullering, melder BBC.

Videodømmingen havnet i fokus da Liverpool-spiller Luis Diaz ble fratatt en scoring etter en drøy halvtime i Premier League-oppgjøret borte mot Tottenham lørdag kveld. Tottenham vant til slutt 2-1.

I etterkant opplyste dommerforeningen PGMOL at annulleringen var feil, og at målet burde blitt stående. Tabben ble omtalt som en «betydelig menneskelig feil».

Nå har Liverpool formelt bedt om å få utlevert lyden av VAR-dommernes samtaler i forbindelse med det som endte opp med å bli en tabbe. Det er ikke kjent om forespørselen vil bli etterkommet.

Søndag kom Liverpool med en uttalelse der klubben kritiserte feilen i harde ordelag.

«Vi aksepterer presset som dommerne jobber under, men det er meningen at VAR skal minske dette presset. Det er derfor utilfredsstillende at det ikke ble brukt god nok tid til å sikre at rett avgjørelse ble tatt», het det i meldingen.

«At tabben allerede er kategorisert som en «betydelig menneskelig feil», er uakseptabelt. Alt skal gjennomgås for å finne ut hva som skjedde. Dette er svært viktig for VARs framtid, i og med at det berører alle klubber. All læring skal brukes til å sikre at slike feil aldri skjer igjen», skrev klubben videre.

Samtidig varslet Liverpool at ytterligere skritt ville bli tatt i saken. (NTB)