Arvesen støtter Brailsfords journalist-boikott

Team Skys adlede sportsdirektør, Sir David Brailsford, har vært i hardt vær det siste døgnet, etter å ha «klikket» på en britisk journalist under et pressetreff på hviledagen i Tour de France.

Brailsford skal ha skjelt ut Barry Ryan, en journalist fra CyclingNews.com, og bedt ham om å forlate lokalet. Ryan fortsatte å stille spørsmål, og fikk da beskjed om å «stikke det opp i ræva».

Forstår reaksjonen

Kurt Asle Arvesen, tidligere sportsdirektør i Team Sky, støtter sin gamle kollega.

I HARDT VÆR: Team Skys sportsdirektør har fått kritikk etter mandagens uttalelser, men får støtte av sin tidligere kollega, Kurt Asle Arvesen. Foto: Christian Hartmann / Reuters

– Det er selvfølgelig uheldig, men jeg forstår hvorfor han reagerer slik, sier Arvesen.

42-åringen sier at Brailsford har følt at CyclingNews har hatt en agenda mot Team Sky lenge.

– Det har vært et problem over lengre tid, at Dave ikke føler seg riktig sitert av CyclingNews. Når du bruker tid på intervjuer, utdyper og forklarer, og så blir det uansett vinkla på en uheldig måte, da skjønner jeg det. Han har vel rett og slett fått nok, sier Arvesen.

– Gått over stokk og stein

Mandagens pressetreff var kun for inviterte, og Team Sky og Brailsford valgte å ikke invitere noe skrivende presse. Flere journalister dukket likevel opp, blant andre Ryan fra CyclingNews.

– Er det riktig at han skal kunne velge hvem som får være en del av et pressetreff?

– Han må få lov til å velge hvem han skal prate med selv, og så får han bare ta konsekvensene av det. Det er ikke noen regler mot det. Selvfølgelig skal pressen være kritisk, men det har gått litt over stokk og stein med CyclingNews, etter hva jeg forstår, sier han.

Bakgrunnen for episoden skal være flere kritiske artikler fra CyclingNews om mistenkelige hendelser rundt Team Sky, og påstander om at det britiske antidopingbyrået etterforsker Brailsford og det britiske sykkellaget.