– Det er en skam. Det er flaut. Det er slik jeg føler det, og det er slik alle i garderoben føler det, sa Mikel Arteta til Sky Sports etter kampslutt lørdag kveld.

Det er dommernes vurderinger i forbindelse med Anthony Gordons matchvinner-scoring i det 64. minutt som får Arteta til å hente frem kraftsalvene.

VAR sjekket tre forskjellige episoder i oppbygningen til målet.

Først ble det sjekket om ballen var ute av spill, så om Joelinton brukte ulovlige midler i duellen med Gabriel. Til slutt ble det sett på mulig offside, og først etter flere minutter ble målet godkjent.

– Denne kommer til å bli diskutert i alle kriker og kroker, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb etter at målet ble stående.

Newcastles Joelinton satte armene i ryggen på Arsenal-stopper Gabriel før scoringen. Verken dommeren på banen eller VAR vurderte det som et soleklart frispark. Foto: Reuters

- Dette kan ikke fortsette

Det hadde han rett i. Arteta mener dommernes avgjørelse ikke er mulig å akseptere.

– Det er så mye som står på spill. Vi legger ned så mange timer i dette. Jeg er her for å representere Arsenal fotballklubb og for å få laget mitt til å prestere på et høyest mulig nivå, men marginene er så små, sa Arteta og siktet til at VAR-avgjørelser avgjorde kampen.

– Du kan ikke forstå hvor oppgitt vi er. Dette kan ikke fortsette. Det er flaut, jeg beklager, men det er flaut, sa spanjolen videre.

Det er svært sjelden Premier League-managere bruker slike ord om dommeravgjørelser. Det gjenstår å se om Det engelske fotballforbundet (FA) vil straffe Arsenal-treneren for sine uttalelser.

Les også Guardiola bekrefter: Ankelskade for Haaland

Pål Andre Helland satt i Viaplay-studioet lørdag. Han mener Arteta ikke bør straffes med bøter eller karantene.

– Folk må få lov til å ytre det de føler. Ønsker vi at han skal stå der og lyve, og svare som en robot? Eller vil vi ha folk som sier det som det er, og i verste fall strekker opp hånden og beklager i etterkant? Jeg liker å se at folk har følelsene utenpå kroppen.

Kampens eneste målscorer, Anthony Gordon, var ikke like tydelig som Arteta da han ble spurt om VAR-situasjonene av Sky Sports etter kamp:

– Jeg vet ikke hvor mange ganger målet ble sjekket, men jeg bare håpet på at det skulle bli godkjent.

Anthony Gordon kunne juble for fjerde scoring for sesongen. Foto: Reuters

Jevnspilt kamp

Kampen var lenge jevn og sjansefattig. Første omgang kommer til å huskes best for en situasjon ti minutter før pause.

Da ble Sean Longstaff taklet stygt av Kai Havertz, men dommeren nøyde seg med det gule kortet.

Newcastle-spillerne var svært frustrerte og fikk hele tre gule kort for protester i samme situasjon.

Reprisen viste at Havertz gikk inn med strakt bein i duellen med Longstaff, men at han hovedsakelig traff Newcastle-spilleren med den andre foten. Dommeren og VAR lot dermed være å vise ut tyske Havertz, som måtte nøye seg med gult kort.

Bare minutter senere hadde Newcastles-midtbanespiller Bruno Guimarães en etterslenger med albuen mot hodet på kveldens Arsenal-kaptein, Jorginho. Situasjonen ble verken plukket opp av dommeren på banen eller VAR.

Det ble amper stemning da Kai Havertz taklet Sean Longstaff med stor kraft i første omgang. Foto: AP

Sjansene lot vente på seg også i starten av 2. omgang.

I det 64. minutt dukket derimot Gordon opp etter et innlegg og satte ballen i nettet, til full jubel fra hjemmepublikummet på St. James' Park.

Bortelaget presset på for utlikning, men klarte aldri å skape de store sjansene.

Dermed endte det 1-0 i en kamp som først og fremst kommer til å bli husket for trøkket på banen og tribunen. Dommer Stuart Attwell delte ut seks gule kort, hvor av fem av dem gikk til Newcastle.

Ødegaard skadet

Arsenal måtte greie seg uten kaptein Martin Ødegaard i kampen. Nordmannen har slitt med en hofteskade den siste tiden.

Han var ikke i troppen. Arteta sa følgende om nordmannen etter kamp:

– Vi vet ikke hvor lenge han vil være ute. Det er noe vi må følge med på og vurdere. Det er likevel ikke tema akkurat nå. Han var ikke klar til å spille, så det er et annet problem vi har.

Arsenal- og Norge-kaptein Martin Ødegaard med en skade. Her fra Community Shield 2023 mellom Manchester City - Arsenal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kveldens kamp var Newcastles fjerde strake hjemmekamp hvor de både seiret og holdt nullen i Premier League. I tillegg forlenget hjemmelaget sin ubeseirede rekke i ligaen til sju kamper.

Newcastle er dermed oppe på 6. plass med 20 poeng, mens Arsenal befinner seg på en 3. plass med sine 24 poeng. Begge lag har spilt 11 kamper.