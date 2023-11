Arteta om Ødegaard: - Han kjemper mot klokka

Mer skadetrøbbel i Tottenham – to nøkkespillere ute til nyttår

Skadene hoper seg opp i Tottenham. Fredag melder Premier League-klubben at James Maddison og Micky van de Ven kan være uaktuelle fram til neste år.

Tottenham-manager Ange Postecoglou opplyste på en pressekonferanse at Maddison trolig ikke blir å se før nyttår. Tidshorisonten for Van de Ven er tilnærmet den samme.

Tidligere på dagen meldte Tottenham at Maddison har meldt forfall til Englands kommende landskamper mot Malta og Nord-Makedonia som følge av ankelskaden han sliter med.

Videre heter det at Maddison skal følges opp av det medisinske støtteapparatet i tiden som kommer.

Tottenham meldte tidligere denne uken at en annen viktig offensiv spiller, Richarlison, er operert for en lyskeskade han har slitt med i lengre tid. Dermed blir det en pause også for ham.

Postecoglou anslår at brasilianeren blir borte i fire uker.

(NTB)