Arsenal ydmyket: – Et nytt bevis på at de står stille under Wenger

Arsenal greide å henge greit med i første omgang av åttedelsfinalen i mesterligaen mot Bayern München – men etter pause ble det nesten pinlig for engelskmennene.

Det endte til slutt 5-1. Det tangerer Arsenals største tap i Europa noensinne, ifølge ESPN Stats and Info.

Etterpå fikk Arsenal og manager Arsene Wenger gjennomgå i studio på engelsk TV.

– Dette er hans verste tid i Arsenal. Han bør vurdere fremtiden sin, sa tidligere Arsenal-spiller Martin Keown.

– Laget er vanligvis et speilbilde av sin manager. Og det var en svak prestasjon, sa tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand.

Ti minutters scoringsfest

Den største skaden skjedde mellom det 53. og 63. minutt, da Bayern scoret tre mål. Og det kunne fort blitt mer bare i de ti minuttene. Tyskerne både hadde skudd i tverrliggeren og fikk en ball reddet på streken.

Symbolet på utklassingen kom på 3-1-målet: Alonso spilte opp til Robert Lewandowski. Den polske spissen brukte hælen til å rulle ballen videre – på ett touch! – og plutselig var Thiago Alcantara alene med keeper. Enkelt, effektivt og vakkert.

– Det var vidunderlig. Vi kunne ikke forventet dette. Men vi spilte veldig bra i andre omgang. Det var fantastisk. Ikke bare resultatet, men hvordan vi spilte, sa målscorer Alcantara til Viasat etter kampen.

Arsenal-manager Arsène Wenger mener det målet forseglet skjebnen deres.

– På 3-1 kom varsellampene, for vi virket ikke i stand til å svare, sier han til Viasat.

Tungt for Wenger

Nå må Wenger innse at det går mot enda en sesong uten store troféer. I den hjemlige serien ligger Arsenal ti poeng bak Chelsea, og nå skal de altså ta igjen en firemålsledelse mot et av verdens beste lag i mesterligaen.

Det er på tide for Wenger å se seg selv i speilet, mener NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

– Dette tapet er et nytt bevis på at Arsenal står stille under Wenger, sier han.

Dette er sjette året på rad hvor Arsenal taper første åttedelsfinale med minst to mål.

– Det spørs nå om ambisiøse stjerner som Mesut Özil og Alexis Sanchez kommer til å skrive under på nye kontrakter når de ser hvor langt unna laget ligger i kampen om de største troféene, sier Haugstad.

ØYEBLIKKET? Arsene Wenger bytter inn Gabriel, og under et kvarter senere var kampen avgjort. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Raknet etter Koscielnys skade

Bayern dominerte allerede i første omgang, men Arsenal gikk til pause med 1-1. Arjen Robben scoret Bayerns mål med et vakkert langskudd, mens Arsenal fikk sin utligning på en strafferetur fra Alexis Sanchez.

Men rett etter pause gikk Arsenals midtstopper Laurent Koscielny ut med skade, og bare minutter senere raknet alt for engelskmennene. Først scoret Robert Lewandowski på en heading, før Thiago Alcantra satte inn to lave, harde skudd. Thomas Müller kom inn fra benken og scoret det siste målet rett før slutt.

I kveldens andre åttedelsfinale vant Real Madrid 3-1 mot Napoli. Benzema, Kroos og Casemiro scoret for Real, mens Insigne scoret for Napoli.