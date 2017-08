Arsenal vant på straffer i generalprøven

En uke før Premier League-starten var det Arsenal som kunne juble for seier i den tradisjonsrike Community Shield-kampen på Wembley, der forrige sesongs ligamester og forrige sesongs FA-cupmester møtes.

Arsenal vant generalprøven i London etter seier i straffesparkkonkurranse. Det sto 1-1 etter full tid, men Chelsea bommet på to straffer. Arsenal vant straffekonken 4-1, etter at keeper (!) Thibaut Courtois og Álvaro Morata bommet for Chelsea.

Olivier Giroud ble helten med Arsenals siste straffescoring.

Best i gang

Det var Arsène Wengers Arsenal som startet best i Englands storstue. Mohamed Elneny spilte Alex Iwobi gjennom mot mål etter ti minutter, men Chelsea-keeper Thibaut Courtois reddet.

Drøye ti minutter etter kom «The Gunners» enda nærmere matchens første scoring. Nyervervelsen Alexandre Lacazette spilte vegg med Danny Welbeck, men Lacazettes avslutning curlet i stolpen og ut.

Arsenal fortsatte trykket, men etter 27 minutter måtte midtstopperveteranen Per Mertesacker byttes ut etter en hodesmell. Inn kom en annen nyervervelse i form av Sead Kolasinac.

Etter byttet kom Chelsea bedre med. Victor Moses kom til skudd fra nesten død vinkel etter en halvtime, men Arsenal-keeper Petr Cech avverget greit. Like etter var det Pedro Rodríguez sin tur, men også denne gangen var Cech med på notene.

Minuttet etter pause måtte tsjekkeren kapitulere. En klarert Chelsea-corner ble headet inn i boksen igjen av Gary Cahill, og inne foran kassen kom Victor Moses i full fart. Engelskmannen tok Arsenal-forsvaret på senga. Han satte inn 1-0, noe manager Antonio Conte jublet stort for på sidelinjen.

Jaktet utligning

Etter 66 minutter ble Arsenal-spiss Lacazette erstattet av franske Olivier Giroud. Fra benken fikk Lacazette se at Chelsea ble redusert til ti mann ti minutter før slutt. Pedro taklet Mohamed Elneny stygt bakfra, og på det påfølgende frisparket kunne Arsenal juble.

Granit Xhaka la inn, Sead Kolasinac dukket opp i boksen, og fra kort hold nikket backen inn 1-1 for Wenger og co. Kort tid i forveien hadde Xhaka et flott langskudd fra distanse, men Courtois reddet mesterlig. Kolasinacs heading kunne belgieren derimot gjøre lite med.

Arsenal presset på for seier mot slutten, men Chelsea holdt ut til straffekonk. Der vant altså Arsenal.

I straffekonken tok lagene i bruk den såkalt ABBA-metoden, et grep Det engelske fotballforbundet (FA) tar i bruk for å jevne ut fordelen laget som skyter først statistisk sett har i straffesparkkonkurransen. Lagene skyter én straffe hver først, men veksler så på å skyte to hver etter det. ABBA skal brukes i alle engelske cupkonkurranser denne sesongen, ifølge Telegraph.