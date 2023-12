Arsenal topper tabellen når jula ringes inn

Kongsvinger har funnet Vegard Hansens arvtaker

Johan Wennberg er Kongsvingers nye hovedtrener. 32-åringen tar over etter Vegard Hansen, som fikk sparken i midten av oktober.

Det bekrefter klubben på sin nettside.

– Det kjennes selvfølgelig bra. Jeg fikk jo prøvd meg i en slik rolle nå i de siste kampene av sesongen, sammen med Magnus, og det ga mersmak. Det har ikke vært noen selvfølge for meg å ha det som et mål, men nå synes jeg at timingen kan være riktig, sier Wennberg, som var assistent under Hansen.

Da den tidligere Mjøndalen-treneren fikk sparken i oktober, gikk assistentene Wennberg og Magnus Erga inn som en trenerduo.

(NTB)