– I dag tok vi dessverre ikke vare på sjansene vi fikk, men vi tåler dette, vi reiser oss. Vi skal tåle å tape en kamp, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju på TV 2.

Etter at Solskjær tok over ansvaret på Old Trafford hadde Manchester United spilt 17 kamper før søndagens oppgjør. Det hadde endt med 14 seirer, to uavgjort og ett tap (mot PSG i mesterligaen).

Før søndagens kamp kunne også United se tilbake på hele ni borteseirer på rad. Den rekken ble altså brutt i kampen mot Arsenal.

En scoring av Granit Xhaka i 1. omgang og en straffescoring i 2. omgang satte en stopper for Solskjær imponerende seiersstatistikk.

United-treneren er klar og tydelig når det gjelder straffen Arsenal fikk.

– Dommeren vil bli skuffet når han ser det som jeg mener ikke er straffe, sier Solskjær til BBC.

Arsenal ble idømt straffe etter at Fred hadde kontakt med Alexandre Lacazette innenfor 16-meter. Arsenal-spilleren gikk over ende, og dommer valgte å blåse.

Romelu Lukaku skapte mye, men det ble ingen scoringer. Foto: Ian Kington / AFP

– Skuffende

Både Arsenal og Manchester United jakter en plass blant topp fire og mesterligaspill.

Siden Chelsea rotet bort to viktige poeng i kampen mot Wolverhampton, kunne kampen bli svært avgjørende for Solskjærs lag. Det greide altså ikke United å utnytte, som nå er på 5.-plass i Premier League, mens Arsenal inntar 4.-plassen.

– Dette var skuffende, sier Ashley Young.

– Spesielt siden vi skapte så mange sjanser. På en hvilken som helst annen dag hadde vi scoret to eller tre mål til pause med så mange muligheter, sier United-spilleren til BBC.

Skapte mye

Det ble en fartsfylt åpning på kampen der begge lag kom til flere store sjanser. Men gjestene kjempet seg gradvis mer med i kampen og etter hvert var det Solskjærs menn som skapte de største sjansene.

Men det å holde nullen har vært en utfordring for Solskjær og United, og kampen mot Arsenal ble ikke noe unntak i så måte.

Etter 12 minutter var det Granit Xhaka som sørget for ledelse til Arsenal etter et lekkert skrudd skudd fra rundt 20 meter. De Gea, som stod på feil bein, ble utspilt og måtte slukøret se ballen gå i nettet.

Sjanserikt

Etter 35 minutter var det nesten utrolig at Lukaku ikke satte ballen i mål da han ble spilt gjennom av Pogba. Lukaku, som igjen var glitrende god, forsøkte å runde keeper. Leno fikk imidlertid så vidt lagt en hånd på ballen.

Like før pause var det mest sannsynlig kun en inngripen av målscorer Xhaka som forhindret at Rashford kunne utligne.

Angrepstrioen Lukaku, Rashford og Pogba skapte store sjanser for gjestene, men marginer og godt keeperspill av Bernd Leno gjorde likevel at det var Arsenal som kunne gå til pause med ledelse.

– De hadde skuddet sitt og straffen, og et par innlegg som kunne ha blitt, men ingen sjanser. Vi hadde en del store sjanser, men når man ikke tar dem - det er forskjellen på å vinne og tape på det nivået her, sier Solskjær til TV 2.

Straffescoring

Kampen utviklet seg på samme måte i 2. omgang.

Bortelaget skapte sjanse på sjanse, men var ikke effektive nok. Og etter 69 minutter kom den omdiskuterte straffesituasjonen. De Gea var uansett sjanseløs på Aubameyangs skudd.

– Fra hvor jeg stod, så var det ikke straffe, kommenterer Ashley Young.

Dermed kom til slutt nedturen for Manchester United, som greide å ta seg til kvartfinalen i mesterligaen etter en imponerende snuoperasjon mot PSG.

– Stemningen i laget er god. Alt er opp til oss selv, og vi vet at det vil bli tøft å ende opp blant de fire beste. Men det var viktig å vinne denne kampen, vi har muligheten, sier Aubameyang til Sky Sports.

