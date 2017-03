Arsenal røk i åttedelsfinalen igjen: – Tid for at Wenger og Arsenal takker for følget

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For syvende år på rad røk Arsenal ut i åttedelsfinalen i Mesterligaen. Tidligere fotballtrener Lars Tjærnås tviler på at klubben kommer til å komme seg lenger med Arsène Wenger i managerstolen.

– Jeg tror det er tid for at de to takker for følget nå, sier fotballeksperten.

Ikke siden de slo Porto i 2010, har Arsenal kommer seg forbi åttedelsfinalen i mesterligaen. Siden den gang har det blitt bråstopp i første utslagsrunde hvert eneste år.

Denne gangen var det, som i 2013 og 2014, Bayern München som ble for sterke.

Mangler en plan B

Tjærnås trekker frem uflaks ved å trekke storlag som Bayern München år etter år som en del av grunnen til at det blir bråstopp i første utslagsrunde, men viktigst mener han er mangelen av en plan B.

– De har en mangel på plan B. Plan A er fantastisk på sitt beste, men i mange kamper, spesielt i utslagsrundene i mesterligaen, kreves en plan B, sier Tjærnås.

Han mener det er to måter å tenke på når plan A ikke fungerer: Enten forandre, eller å forsøke å forbedre det de allerede har. Og Wenger tenker kun forbedring, ikke forandring.

Derfor tror ikke Tjærnås at Arsenal kommer til å få oppleve store triumfer i mesterligaen med franskmannen som sjef.

Wengers kontrakt går ut til sommeren. Den bør ikke fornyes mener Tjærnås.

– Da kan han dra med æren i behold, sier han.

FARVEL: Arsenal-supporterne med klar beskjed til Arsène Wenger under tirsdagens kamp mot Bayern München: «Takk for minnene, men det er på tide å si farvel.» Foto: John Sibley / Reuters

Slakter dommeren etter rødt kort

De tyske mesterne så godt som avgjorde hjemme da de vant overlegent 5–1.

Arsenal måtte dermed vinne med fire mål hjemme, og etter 19 minutter tente Theo Walcott et lite håp da han dundret inn 1–0 fra skrått hold.

Et snaut kvarter senere ropte han på straffe etter en duell i feltet, men dommeren vinket videre.

Straffen kom isteden i motsatt ende, i andre omgang, da Arsenal-midtstopper Laurent Koscielny felte Robert Lewandowski innenfor 16-meteren og ble belønnet med straffe imot og rødt kort.

PUNKTERTE: Arturo Vidal (v.) og Douglas Costa (h.) scoret til sammen tre mål i sluttminuttene. Foto: Frank Augstein / AP

Lewandowski tok straffen selv, og gjorde oppgaven nærmest umulig for Arsenal da han utlignet til 1–1.

Arsène Wenger var ikke nådig med dommeren etter kampen.

– Dommeren drepte kampen, sa han på pressekonferansen etter oppgjøret.

Wenger mente Walcott skulle fått straffe, og er veldig uenig i det røde kortet.

– Bayern er gode, men i dag kan de takke dommeren, sa Wenger.

Utover i omgangen rant det inn i Arsenal-målet. Først scoret Arjen Robben 1-2, før Douglas Costa og Arturo Vidal fulgte opp med 1–3 og 1–4.

Vidal fastsatte også sluttresultatet til 1–5 fem minutter før full tid, og sørget for 2–10 i favør tyskerne sammenlagt.