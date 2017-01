Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg var sikker på at vi ville klare å score det fjerde målet, sier Olivier Giroud til Sky Sports etter kampen.

– Men vi gjør det vanskelig for oss selv når vi slipper inn tre mål. Det er ikke godt nok, og svært frustrerende, legger franskmannen til.

Gjestene fra London var på etterskudd fra start mot et Bournemouth-lag som sprudlet. Hjemmefansen hadde lenge mye å juble for, og trodde nok periodevis knapt det de så.

Joshua King og Bournemouth ledet 3–0 etter én time, men rotet bort seieren i hektiske sluttminutter. Kampen endte 3–3.

– Vi klarte å komme tilbake, men helhetlig er vi skuffet over det vi presterte. Heldigvis er det fortsatt mye igjen å spille for, supplerer Aaron Ramsey i pressesonen etter kampen.

I øyeblikket er London-klubben åtte poeng bak ligaleder Chelsea. Skulle sistnevnte slå Tottenham i onsdagens hovedstadsderby øker avstanden til 11 poeng.

Det kan bety at Arsenal er hektet av i tittelkampen etter drøyt halvspilt sesong.

OPPHENTING: Olivier Girouds scoring på overtid sikret Arsenal et viktig poeng. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Snuoperasjon

Arsenal produserte forunderlig lite foran Bournemouth-keeper Artur Boruc den første timen, men så eksploderte det.

Alexis Sánchez tente håpet med sin redusering til 1–3 med 20 minutter igjen å spille, og rett etterpå gjorde innbytter Lucas Perez 2–3 med et fantastisk volleyskudd.

Enda høyere temperatur ble det da Bournemouth-kaptein Simon Francis fikk marsjordre med få minutter igjen å spille etter en takling på Aaron Ramsey. Avgjørelsen til dommer Oliver virket svært streng.

På overtid steg Olivier Giroud til værs og stanget inn utlikningen. Dermed var Arsenals snuoperasjon et faktum.

MARSJORDRE: Bournemouth-kaptein Simon Francis fikk marsjordre da det gjensto et kvarter av kampen. Foto: GLYN KIRK / Afp

– Jeg er ikke fornøyd med starten av kampen, men svært glad for at vi klarte å komme tilbake. Før kampen ville vi ha tre poeng, men når det står 0–3 etter 70 minutter er det godt gjort å få et poeng, sier Arsène Wenger til TV 2 etter kampen.

Et ekstra minus for Arsenal var det at midtstopperkjempen Laurent Koscielny måtte forlate banen med skade etter pause.

Joshua King var med i Bournemouths startoppstilling tirsdag, men ble byttet ut etter 63 minutters spill.

– Det var en bra fotballkamp, sa en tydelig misfornøyd Arsenal-manager.