I en pressemelding søndag fra Len TSC, de tekniske ansvarlige under svømme-EM, kommer det frem at de har blitt klar over et problem med tidtakingssystemet under ettermiddagskonkurransene lørdag.

Under videre undersøkelser fant de ut at startmekanismen var feil innstilt. Starten ble innstilt med en forsinkelse på 0.10 sekunder.

Briten Adam Peaty forbedret sin egen verdensrekord på 100 meter bryst til 57,00 sekunder da han sikret seg EM-gullet i Glasgow lørdag. Rekorden hans står fortsatt, men han slo dermed den tidligere rekorden med tre hundredeler i stedet for 13 hundredeler.

– Aldri sett før

SVÆRT OVERRASKENDE: Alexander Hetland er overrasket over at arrangøren gjør feil med tidtakingen og sier han aldri har opplevd lignende. Foto: Nyhetsspiller

NRKs svømmeekspert Aleksander Hetland sier dette er svært uvanlig.

– Det skjer nesten aldri. Så sånn sett er det veldig overraskende, og at de legger på et tidel på alle er noe jeg aldri har sett før. Det var også et heat der det ble satt verdensrekord, sier Hetland, som er glad for at feilen ikke fikk større konsekvenser.

– Det er bra at han fikk verdensrekorden og at det ikke ble sånn at han trodde han hadde satt verdensrekord, og så ble den tatt fra ham etterpå.

– Det skal ikke skje i et EM

Henrik Christiansen endte på en femteplass på favorittdistansen 1500 meter fri søndag. Selv om han ikke ble påvirket av arrangørens feil, synes han tabben er lei.

SYKT KJIPT: Henrik Christiansen svømte inn til en femteplass søndag og synes det var kjipt å høre om gårsdagens feil. Foto: Christine Olsson/tt / NTB scanpix

– Det er jo sykt kjipt. På 50 og 100 meter har et tidel mye å si. Men siden alle ble påvirket er det i det minste fair. Det hadde vært verre om det bare skjedde med noen få. Ting skjer, det er ikke så mye å henge seg opp i, sier Christiansen.

Landslagstrener Petter Løvberg er glad for at feilen ble oppdaget.

– Jeg fikk akkurat høre nyheten, og har ikke fått reflektert så mye over det. Det er bra at det blir oppdaget og at tidene blir korrigert og rettet. Heldigvis fikk det ikke noen konsekvenser for verdensrekordene som ble satt, det hadde vært ille. Nå er det rettet opp, men det skal selvsagt ikke skje i et EM. Det er første gang jeg har opplevd dette, sier Løvberg til NRK.

Disse konkurransene ble påvirket av tekniske problemer: