Arrangørskandale i Diamond League: Kåret feil vinner

Brann møter slovakisk motstand

Slovakiske Ruzomberok vant 2-0 over Vojvodina fra Serbia i 1. kvalifiseringsrunde til Europa League. Stillingen ble 3-2 sammenlagt. I andre runde står Brann for tur for slovakene, med kamper 13. juli i Slovakia og 20. juli på Brann stadion.