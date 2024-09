Warholm fikk svenske-straff av Duplantis: – F***, f***, f***

– Jeg må gi det til Mondo. Han slo meg, enkelt og greit. Det var et godt løp. Han var virkelig rask ut fra startblokkene, sier Karsten Warholm etter løpet.

Kort tid etter OL var Warholm i aksjon igjen. Denne gangen på en uvant distanse, på 100 meter flatt. Der kjempet han mot det svenske stavfenomenet Armand Duplantis.

Og Duplantis var suveren og stakk av med seieren enkelt.

– Mondo vinner! Han vinner da suverent også. Warholm er ikke i nærheten på slutten og må konkurrere i svensk landslagsdrakt i morgen, kommenterte Jann Post.

TAPTE: Karsten Warholm måtte gi tapt for sin svenske rival.

Sur straff: – F***, f***, f***!

Ja, du leste riktig. Nå venter en sur straff for den norske hekkeløperen.

For det var mer enn heder og ære som stod på spill. Taperen av konkurransen måtte konkurrere i rivalens drakt torsdag kveld. Det ble altså superstjerna fra Ulsteinvik som fikk «æren» av å bruke den svenske drakta.

– Faen, faen, faen, var hans første reaksjon da han fikk drakta fra Duplantis.

Han innrømmer at han liker tapet dårlig.

– Det blir forferdelig, helt forferdelig, sier Warholm til NRK.

WARHOLM I GULT: Her poserer Armand Duplantis og Karsten Warholm med drakten de begge skal bruke torsdag kveld. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Trener Leif Olav Alnes fleiper om drakta i intervju etter løpet.

– Det blir nok svensk rekord på 400 meter hekk, sier han og flirer.

Han må dermed ikle seg den svenske drakta når han skal løpe 400 meter hekk torsdag kveld.

Duplantis løp inn til tiden 10,37, mens den norske rivalen løp inn til 10,47.

Alnes i ellevilt antrekk

Selv om Warholm roser sin konkurrent, er han ikke helt fornøyd med egen innsats.

– Jeg var litt bakpå fra start egentlig, og så er jeg egentlig ganske tålmodig. Jeg ser han begynner å kave på slutten, men det gjør jeg også. Han løp bra, sier 28-åringen.

Svensken har det imidlertid ganske bra etter å ha slått Warholm, stikk i strid med manges spådom.

– Jeg kan ikke klage, jeg føler meg bra. Jeg har alltid trodd på meg selv, sier Duplantis til NRK.

Da svensken krysset målstreken kikket han til siden i overlegen stil for å se etter Warholm.

– Jeg var litt fremfor ham, så jeg hadde tid til å se hvor han var. Det var kanskje litt overlegent og dumt. Men man gjøre noe og ha det gøy, sier han.

Før de gjorde seg klare ved startblokkene var det rene sirkuset da de to superstjernene ble presentert for publikum. De to gikk ut litt som man ser når boksere gjør seg klare til kamp. Trener Alnes hadde kledd seg for anledningen med en trang «kondomdrakt» og vikinghjelm på hodet.

– Det er en gammel sak fra 90-tallet. Det var et ønske fra Karsten, forteller Alnes til NRK.

- Et av de verste kostymene

Warholm med best tid på forhånd

Begge har riktignok noen erfaringer med 100 meter fra sine yngre dager.

Karsten Warholm løp 100 meter sist i en konkurranse 28. januar 2017. Da løp han på tiden 10,49 i et innendørsstevne i Florø, noe som også er hans beste tid på distansen. Utendørs har han 10,52 som sitt beste resultat tilbake i 2016.

– Jeg trodde jeg hadde under 10,40 i meg. Det har jeg nok på den rette dagen, men i dag var jeg ikke skarp nok. Da blir det sånn. Men det ble personlig rekord i alle fall, sier Warholm.

Armand Duplantis' raskeste tid på 100 meter er fra 26. april 2018. Da løp han inn til tiden 10,57.

Den norske rekorden er på 9,99. Den ble tatt av Jaysuma Saidy Ndure i 2011.

Warholm har søkt råd hos tidenes raskeste mann i håp om å slå sin svenske rival.

– Jeg vet hvordan jeg starter i startblokker, men startblokker på hekkeløp er noe litt annet enn 100 meter. Jeg har prøvd å justere det litt, slik at det blir litt mer som 100 meter. Jeg sendte faktisk blokkstarten min til Usain ... Bolt. Vil du vite hva han hadde å si? sa Warholm på en pressekonferanse onsdag.

– Han sa: «Du burde ikke gå ut av blokkene, du må klemme til», sa Warholm, til latter fra salen.